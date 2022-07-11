澳門停市｜前議員指市民已現抗疫憤怒：要繼續封到何年何月呢？

澳門疫情升溫，特首賀一誠日前宣布，由今（11日）凌晨至18日凌晨，所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，市民亦需盡量留在家中。前立法會議員澳門蘇嘉豪今日於電台節目表示，不少市民無以適從，亦未能理解政府做法，澳門市民不單有抗疫疲勞，甚至已出現「抗疫憤怒」，指「大家會覺得，封得一時，係咪封得一世呢？」



他又質疑抗疫目標是否制定得宜，直指內地不少城市有更嚴厲防疫措施，但仍有本土個案，「要繼續封到何年何月呢？呢個都係大家睇唔到前景嘅核心。」



澳門前立法會議員蘇嘉豪指，澳門市民不單有抗疫疲勞，甚至已出現「抗疫憤怒」。（資料圖片／林若勤攝）

澳門前立法會議員蘇嘉豪於商台《在晴朗的一天出發》受訪，他引用官方創造的「相對靜止狀態」描述澳門目前市況，市民只能外出購買糧食等維生所需活動，其他則一律禁止，否則將面臨刑事責任，另期間至今周日將須進行合共十輪的核酸檢測。

「你話動態清零又唔係，希望共存又唔係」

他提到，由6月18日澳門發現首宗本土個案起，至今已三周，期間經歷全民檢測，繼而宣布停市，不少市民無以適從，亦未能理解政府做法，「你話動態清零又唔係，希望共存又唔係，所以係唔上唔落咁樣。」

他續說，澳門過去兩年多只錄得80多宗確診個案，疫情平穩，但突然要以停市方式嚴格控疫，「都幾可憐，澳門呢兩年幾一直話零死亡、零醫護感染，結果換來呢個下場，頭條大字標題提你，你唔遵守就要最高判囚兩年，對澳門來說呢個落差非常大。」

澳門坊間意見兩極化 有人願嚴控有人感不滿

他提到，澳門坊間聲音呈兩極化，有人寧願嚴控換安寧，但亦有市民感到不滿，蘇嘉豪表示，澳門社會已現抗疫疲勞，甚至有不少市民形容為「抗疫憤怒」，「（澳門）重症率及死亡率非常低，但傳播率係高嘅，但大家會覺得，封得一時，係咪封得一世呢？再出現本土數字時，係咪再封呢？市民生計經濟或緊急需要又應唔應付到呢？」

他認為，現時抗疫目標是否方向正確亦令人質疑，「如果清零係work（可行），又點解要發明動態清零，如動態清零係work（可行） ，又點解發明社區清零呢？目標要調整？」他續說，內地不少城市的防疫措施比澳門嚴厲，但時至今日不時仍有本土個案，「要繼續封到何年何月呢？呢個都係大家睇唔到前景嘅核心。」

很多人已收到無薪假通知

澳門「停市」期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬，蘇嘉豪表示，不少打工仔生計受累，「如果係不可抗力因素停工，僱主係無義務出糧，（政府） 唔知係有意定無意講咗呢個規定，好多人已經收到無薪假通知。」蘇嘉豪認為，難以無限期停工，因疫情已持續兩年多，「大家都好艱難。」

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



+ 4

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼

