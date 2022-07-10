強制測檢｜增70處　警總餐廳、銅鑼灣潮江春及太子Grand Pub上榜

本港疫情反彈，醫務及衞生局今日（10日）公布，有70處地點納入強制檢測公告，當中有10間強檢食肆，分別有警察總部職員餐廳、銅鑼灣潮江春、太子酒吧Grand Pub等；強檢大廈有54幢，包括將軍澳日出康城首都、將軍澳君傲灣、黃大仙現崇山等；污水陽性大廈有6幢，當中大埔有3幢，雲滙佔兩座，及富善邨善美樓。所以在指定時段曾到訪人士均須在明日（11日）或後日（12日）進行強檢。



▼7月10日強制檢測公告▼



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屯門5間食肆納強檢 涉Subway、龍薈等

根據強檢公告，共有10間強檢食肆，分別是灣仔警察總部警政大樓高座5樓警察總部職員餐廳、銅鑼灣銅鑼灣廣場二期潮江春、太子西洋菜北街Grand Pub、將軍澳茵怡花園大快活、荃灣荃灣千色匯稻香．茶居、屯門良景商場龍薈、屯門盈豐商場雲川、屯門愛定商場Subway、屯門欣田商場漁樂及屯門富健花園昇平粉麵餐廳。

將軍澳6大廈居民須檢測 兩紀律部隊宿舍上榜

強檢大廈共有54幢，新界區方面，將軍澳佔最多，涉健明邨明宇樓、唐明苑唐輝閣、君傲灣3座、頌明苑嘉明閣、澳寶林邨寶勤樓和日出康城首都 2 座(左翼及右翼)；其他有馬鞍山雅景臺 2 座、天水圍嘉湖山莊賞湖居 6座。

九龍區方面，有黃大仙現崇山 1 座、牛池灣消防已婚宿舍第一座；港島區方面，有鰂魚涌太古城衞星閣、柴灣已婚警察宿舍第一座、柴灣藍灣半島 9 座。

6幢大廈污水呈陽性需檢測

污水呈陽性大廈有共6幢，分別是大埔雲滙10及11座、大埔富善邨善美樓、秀茂坪寶達邨達佳樓、觀塘順安邨安群樓、及藍田康栢苑欣栢閣。

▼7月10日強制檢測公告▼



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政府明日（11日）將於樂富邨、黃大仙竹園北邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務至周二（12日）。