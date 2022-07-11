擬設紅黃綠健康碼　盧寵茂：愈快推出愈好　冀識別確診者

新冠疫情持續，醫務衛生局局長盧寵茂昨日（10日）表示，研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。盧寵茂今早（11日）於電台節目進一步解釋，相關措施是用作辨別確診者，一旦核酸檢測陽性便出現「紅碼」，詳細如何劃分仍有待研究，但強調「唔會乜都無做就『紅碼』、『黃碼』」。



問到何時推出，他表示沒有時間表，但愈快愈好。他直言：「所謂自由，其實同自私有時會容易有混淆咗，感染者係唔應該有自由隨便咁周圍去，影響我哋健康」。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



+ 2

盧寵茂表示，現時部份確診者可以於家居檢離，但究竟如何執行隔離令是一大問題，當中最擔心是確診者前往高風險地方，例如餐廳、醫院、院舍，但並無手段阻止上述情況。他表示，如加設「紅黃綠碼」，核酸檢測陽性人士便會轉為「紅碼」，強調實名制是用作識別確診者。

「黃碼」人士或可以「點對點」上班

盧寵茂又提到，社會上有意見希望縮短回港檢疫期，改用家居檢疫，但相關檢疫人士同樣有風險，有可能是確診個案，同樣不應出入上述地方，故可能出現「黃碼」，不能到高風險地區，但或可以「點對點」上班。他強調，「紅黃綠碼」是現時方向，不過具體如何劃分不同碼，仍然有待研究。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼

