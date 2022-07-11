疫情｜多7人離世創5月起單日新高　政府推斷9月入院人數增九倍

第五波疫情反彈，今日（11日）新增2,863宗確診，再有7人離世，為5月起單日新高。醫務衞生局局長盧寵茂今日表示，確診數字持續徘徊在高位，嚴重及危殆的個案從6月初每日2至3人的低位，升至現時8至9人，甚至出現雙位數，醫管局已作出最壞的打算，料未來兩周的入院數目會增加一倍至逾300人，到9月上旬至中旬的每日入院數字最多為1,437人，即比現時多約九倍，公立醫院屆時需調動5,000至11,500張病床應付。



嚴重及危殆升至雙位數 盧寵茂：公院壓力愈來愈大

盧寵茂表示，確診個案持續徘徊在高位，由5月底的三位數字，直到近日新增至約3,000宗。嚴重及危殆的個案從6月初每日2至3個的低位，升至8至9個，甚至出現雙位數，累計的數字亦有明顯上升，公立醫院壓力愈來愈大。

他又指，由6月初至昨日為止，一個月內入院的新冠病人由300多人，增至昨日（10日）957人，推斷住院病人將「好快破千」。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



推斷7月下旬每日入院倍增至逾300人 需減25%服務

醫管局已作出個最壞打算應對情況，以現時每日入院數字推斷，大概最多每日有150人入院，當局預計調動1,200張病床，現時已提供1,000張病床予新冠病人。盧寵茂指，現時情況對整體醫療服務的調整仍然輕微。

盧強調不希望調整服務影響到其他病人，特別係急症、重症、癌症病人，惟料未來兩周的數目會增加一倍，當局推斷7月下旬每日入院數字增至300人，公立醫院需調動1,200至2,500張病床，將作出25%服務調整，又料屆時應有一定數量的醫管局員工中招。

推測9月上旬每日入院逾1400人 將設定點救治醫院

當局又推斷8月上旬至9月中旬，每日入院數字再倍增至最多625人，公立醫院需調動2,500至5,000張病床，將作出50%服務調整；情況或最差，到9月上旬至中旬的每日入院數字最多為1,437人，公立醫院需調動5,000至11,500張病床，將作出75%服務調整，並將增設新冠定點救治醫院。由目前每日入院少於150人，到9月升至1,437人，升幅近九倍。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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臨時醫院重組人手 盧寵茂：備而不用，而唔好用而不備

至於「臨時醫院」北大嶼山醫院香港感染控制中心最多運作12個病房，並分階段調配重組人手。盧寵茂再次強調「備而不用，而唔好用而不備」，須為疫情作出最壞的打算及最好的準備。若要改變上升趨勢，就要做更精準的防疫，包括早前已提到的病人要「早發現、早診斷」，核酸檢測亦要做到「多、快、準、易、平」。

醫管局48小時內可調動超過一成病床

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）何婉霞表示，醫管局除根據每日入院人數，調整病床數目。同時亦會成立高層次應變指揮中心，提升當局的應變能力，並會集中七個聯網的管理層，發揮各決策指揮執行能力、人手制定實名制調動方案，短時間內可調動過千病床，包括在48小時內可調動公立醫院超過一成病床，即2,000張，一星期可調動25%病床，即5,000張，強調僅非緊急手術及預約手術作出服務調整。

▼7月11日 醫管局公布應急方案▼



另外，過去24小時有七名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，包括四男三女，年齡介乎65至90歲，其中三名患者來自院舍。有五名患者已接種兩針，一位打齊三針，一位無打針紀錄。該名無打針患者本身有長期病，包括中風、阻塞性肺病、癌症，需要長期聞氧氣。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼

