疫情｜增9宗BA.4/5　殺入北角老牌豪宅恆景園　2院舍長者不治

本港疫情持續，今日（10日）新呈報2,992宗確診個案。今日新增46宗BA.2.12.1個案，其中34宗為本地暫無源頭個案；同時有九宗BA.4或BA.5個案，三宗為本地無源頭個案，患者分別居住在北角老牌豪宅雲景道恆景園、銅鑼灣摩頓臺灣景樓及屯門新屯門中心6座。



另新增兩宗死亡，分別為70歲及85歲院舍長者，兩人本身患病，發燒入院後不治。



銅鑼灣灣景樓及新屯門中心6座有居民染BA.4/5

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日匯報新增46宗BA.2.12.1個案，包括12宗有流行病關聯個案，及34宗本地暫無源頭個案；亦新增九宗BA.4或BA.5個案，其中有六宗與其他個案相關，餘下三宗為本地無源頭個案，患者分別居住在北角雲景道恆景園、銅鑼灣摩頓臺灣景樓及屯門新屯門中心6座。

北角老牌豪宅恆景園每個單位市值約4,000萬元。（資料圖片）

兩名有患有重症或長期病患者不治

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏報告，本港新增兩宗死亡個案，均來自院舍，其中一人接種三劑疫苗，另一名沒有接種紀錄。

男死者為70歲伯伯，有腎癌，正接受紓緩性治療，入院後發燒不適，7月5日檢測證實確診，CT值26.5，其後情況惡化，至7月9日心臟停頓不治；女死者為85歲婆婆，有長期病，本身血壓高，有膽固醇及糖尿病，7月7日發燒，無法進食及精神不振，入院檢測確診，肺片有花。

愛醫院田家炳護養院大爆發，有兩名病人確診，3員工有徵狀，全院病人及員工均要接受檢測。

醫管局錄得兩名病人經入院篩查發現陽性，18名同房病人列密切接觸者，新增有25名員工確診，關慧敏報告，博愛醫院田家炳護養院有兩名病人轉送屯門醫院隔離，情況穩定，另外該院兩病房有3名員工有徵狀，經檢測後證實確診，全院病人及員工都要檢測，醫管局正追查感染途徑，醫院員工現時每日上班前需進行快速測試，正在討論是否需進行核酸檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在院舍方面，收到一間院舍呈報個案，涉及殘疾院舍，另外，筲箕灣匡智愛東宿舍有3名院友及1名員工確診，其他18名院友列密切接觸者；學校方面，今日有1宗呈報個案，涉及一間特殊學校，而大埔匡智松嶺第三校就有一名學生及家長中招，同班有4名學生，要停課一周。