澳門疫情｜周一起工商業場所停運　外賣員、職業司機須每日檢測

澳門疫情持續，經過六輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，昨日（9日）24小時內新增陽性個案新增93宗，目前累計1,467宗，澳門昨日沒有新增死亡案例。第七輪全民檢測今早展開，至下午三時，已採樣176,912人次，當中31,481人次已有採樣結果，並均呈陰性，暫無混合樣本呈陽性。

民防行動中心亦宣布，周一（11日）零時至7月18日零時，即連續七日，將暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但街市、超級市場、餐廳等照常開放。在此期間上班的餐飲服務業人員、外賣配送員及公共交通司機須每日做核酸檢測。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日24小時新增陽性個案包括：紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。澳門昨日沒有新增死亡案例。

在1,467例中，包括791女676男，年齡介乎3個月至100歲，當中536人有症狀，列為確診病例患者，931人暫無症狀，列為無症狀感染者。

民防行動中心宣布，暫停所有非必要的工商業公司和場所運作，但居民生活所需的餐飲服務及公共交通仍然需要運作，即街市、超級市場、餐廳、藥房、衛生護理場所等照常開放。超市和街市可因應實際情況採取人流管制，包括排隊輪候或派籌等措施，但不影響採購。當局提醒，鮮活、糧油食品來貨及庫存量充足，市民無需大量囤積。

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為保障市民健康，在此期間需上班的餐飲服務業人員、餐飲外賣配送員、公共巴士、的士司機必須每日接受一次核酸檢測。核酸結果將計算在全民核檢計劃內，相關人士無須重複進行檢測。另外，三類重點人群，包括清潔服務、保安服務和物業管理行業的從業人員亦必須每日接受一次核酸檢測。

當局呼籲僱主允許員工於工作時間前往核檢站採樣，且核酸檢測結果不需作為上班的必要條件，員工亦不用急於上班前進行採樣，相關部門正與有關行業機構溝通，協調檢測安排。

另外，社會工作局表示，當局在上月24日協調全澳合共36間長者、康復和戒毒「院舍實施閉環管理措施」，並為合共4,700多名院舍員工及院友進行核酸及快速抗原測試。各間院舍在15天內進行了15至25次核酸檢測，檢測次數接近15萬次，僅母親會下環長者綜合服務中心出現陽性個案。不過院舍最近連續10天核酸檢測結果全部陰性，當局認為已有效控制院內病毒傳播。

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