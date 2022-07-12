支聯會副主席鄒幸彤涉違反《港區國安法》，被控煽動他人顛覆國家政權罪。她早前申請豁免交付程序的傳媒報道限制，但遭主任裁判官羅德泉拒絕。鄒提出司法覆核，要求推翻決定，案件今(12日)在高等法院處理，鄒強調根據《裁判官條例》，她作申請後，羅官便須批准，無酙情權拒批，又指羅官的決定考慮不相關的因素，亦沒有考慮撤銷報道限制後，可作其他彌補的措拖。法官聽取鄒的陳詞後稱，會在鄒進行初級偵訊前，即今年9月1押後裁決。



申請人鄒幸彤，答辯人為主任裁判官羅德泉。同案被告支聯會、李卓人和何俊仁被列為利益關係方。

認為若被告求撤銷法庭便需跟從

代表鄒律師陳詞時稱，根據《裁判官條例》第87條，若被告申請撤銷傳媒報道限制，法庭便需撤銷限制。鄒又指，即使裁判官有酙情權，羅官是次決定仍是錯誤，因為羅官考慮不相關的因素，又沒有考慮若解除報道限制，可以作出其他彌補的措拖。

律師又指，《刑事訴訟程序條例》第122條列明，法官或裁判官，為了司法公正等需要，可指示任何人不得身處該法庭，但「報紙或通訊社的任何一人」則屬例外，可見記者可進入法庭旁聽的重要性。

律政司強調裁判官有酙情權

律政司的代表則強調，在《裁判官條例》第87條下，裁判官有酙情權是否批准撤銷報道限制，又指羅官考慮有旁聽人士作滋擾行為，擔心若撤報道限制，恐會影響潛在證人。

官問撤銷限制與審訊公平性有何關連

惟法官問，撤銷報道限制，和確保日後審訊的公平性有何關連？又指，可撤銷報道限制，同時作出其他彌補的措拖，如頒下匿名令等。

由於鄒的案件已排期於9月2日作初級偵訊，法官稱會於本年9月1日或之前以書面頒佈裁決。

案件編號：HCAL401/2022