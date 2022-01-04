鄒幸彤呼籲參與六四活動　裁定煽惑罪成　先後兩案合共判囚22月

前支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲參加2021年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，案件今（4日）在西九龍裁判法院裁決，裁決官陳慧敏指集會自由並非絕對，不能以此為名為所欲為，法庭絕不容許以違反法律手段行使這些自由。而被告在案發前在網上發表兩篇文章，顯示她以鼓勵、說服、提議、施壓他人參與未經批准集結，終裁決鄒罪成。陳官在聽取鄒的求情後，判鄒入獄15個月，其中10個月與鄒所涉另一宗六四案件的1年刑期分期執行，故鄒現須服刑的總刑期為1年10個月。



等候另案審訊時犯案刑期上調

陳官稱她會以12個月作為量刑起點，又指鄒幸彤在2020年六四案保釋期間犯案，刑期上調至15個月，其中10個與2020案件的1年刑期分期執行，即總刑期為1年10個月。鄒即澄清她之前所涉有關2020年的六四案件，屬傳票性質，法庭並無定下保釋條件。陳官聽罷稍作休庭，確認鄒在該案不需要保釋，但指這只是技術性問題，又指鄒在等候2020六四案件審訊期間犯案，決定維持原判，總刑期維持為1年10個月。

被告鄒幸彤（36歲）被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。去年警方未有批准在維園舉行六四晚會，但鄒被指在期內，於社交媒體及報刊發表煽惑他人參與六四活動的文章。

鄒幸彤早前就另一宗涉及2020年六四集會的案件被判囚1年，連同本案刑期，總服刑期為1年10個月。(資料圖片)

自辯稱發帖文表達遺憾和歉意

鄒在自辯時曾解釋，她作為支聯會的副主席，有責任推動「六四晚會」，然而支聯會亦不可能冒著被檢控的風險舉行集會，因此她要宣佈將不會再舉行「六四晚會」，並為此向港人表達其遺憾及歉意，故在Facebook及Twitter發布了「燭光無罪 堅守陣地」的帖文，是呼籲市民用個人行動去延續，甚至擴散原本在維園的燭光。

在報章發文因日後都好難再講

鄒又稱，她在明報刊登文章「燭光承載良知重量 港人執著說出真相」的原因，是因為：「呢啲嘢而家唔去講，日後都好難再講。」她又稱，若僅以這兩篇文章便可煽惑他人：「係抬舉咗我，亦睇低咗香港人。」又稱若真的有煽動，應是：「香港人煽動咗我，要按良知行事。」

警方去年未有批准舉行六四晚會，同日下午2時起封鎖維園多個球場。(詳看下圖)

鄒在出席集會前已被捕

陳官裁決指，鄒於去年6月4日未曾出席集會已遭拘捕，明顯是因為她在早在5月29日便在網上及報章上發文，而涉案的煽惑行為最遲在6月4日在報章上發表的文章便己完成，鄒之後才被捕，因此這不存在任何預防性拘捕，是因合理地懷疑干犯了煽惑罪而把之截停和扣留。至於警方能否以「公共衛生」禁止集會，陳官則指2019年冠狀病毒病大流行，對公眾的生命和身體健康構成風險和威脅，「公共衛生」明顯屬「公共安全」範疇，因此警方禁止集會並非越權決定。

官重申集會自由從來都不是絕對

陳官續指，集會自由從來都不是絕對的，所有參加集會人士絕對不能以行使言論和集會自由為名，而妄顧必須遵守法律而為所欲為。若鄒當時依從法律的界線内行事，如呼籲群眾在網上悼念，法律便會全面保障其言論自由；但一旦她僭越了法律的界線而違法，法律會將她制裁，這並非剝奪或打壓她的集會和言論自由，因為法律從來都絕不容許以違法的手段來行使自由。

認為文章內容在鼓勵公眾參與

至於鄒發表的涉案兩篇帖文和文章，陳官裁定其内容為向公眾人士作出鼓勵、 說服、提議和施壓，足以煽惑他人明知而參與未經批淮集結。對於鄒指帖文和文章只是呼籲6 月 4 日在「任何地點點起燭光」，陳官認為鄒只是推卸責任，直斥其扭曲事實，指以鄒的背景和學歷，她不可能連簡單的「任何地點」主張，也未能在文章表達出來。

堅守陣地明顯指維園

另陳官指，鄒對於 「堅守陣地」一詞，言詞閃縮，態度迴避。當時支聯會在維園舉辦了 31年的集會，鄒以支聯的副主席身份發文， 因此「堅守陣地」明顯是指維園。且陳官指，鄒撰寫帖文和文章有「瓜田李下」之嫌，她作為一個思想正常的人，法庭相信她明白箇中道理，但她仍然這樣撰寫，明顯是另有圖謀，通過計算和策劃，決心盡可能吸引公眾的注意力，直指鄒的煽惑動機和犯罪意圖昭然若揭，終裁定其罪成。

案件編號：WKCC2595/2021