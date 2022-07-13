嘉頓山傷人案　內地男稱博死刑無差別傷4女晨運客　囚16年

內地大學生聲稱多番自殺不遂，為想博判監或死刑，來港在嘉頓山用刀無差別斬4名女行山女子，其中兩傷者更一度危殆。內地生事發後即返內地並染髮，他後來回港被捕。他早前承認4項企圖謀殺罪，案件今(13日)在高等法院判刑，法官杜麗冰判刑時透露被告患強迫型人格障礙，其父指被告曾寫下遺書，又曾到天台企圖自殺。杜官卻斥被告因膽怯，自殺不遂卻卻無故襲擊陌生人，判他入獄16年，並希望他能接受精神科及心理治療能改善其暴力及自殺傾向。



被告劉越騰，(26歲)。他承認於2019年10月11日，企圖謀殺吳伯弟、劉文聯、張軒娣和林琼琼(4人案發介乎50至57歲)。

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被告自小被同學欺凌曾寫下遺書

法官在判刑時讀出被告的精神科報告，指被告在內地成長期間，有抑鬱的問題。他就讀小學時因健康問題，被同學欺凌，因此當時過得不愉快。但他的健康問題在中學時有改善，被告亦結識數名朋友，當時的成績亦不俗。被告的父親透露，被告曾寫下遺書，以及曾到天台跳樓自殺，但不果。

想臨終前享受人生到港遊廸士尼

被告的精神狀況於2019年7月開始轉差，感到人生無希望，希望在生命結束前享受人生。他找來陪伴到港同遊迪士尼樂園等，惟他之後和另一名陪伴有爭拗，被告感憤怒。他曾有意割腕，但未有實行，之後出現傷害他人的念頭。他打算在港犯案後，然後在內地接受死刑。他在案發時打算傷害事主，以減輕自己的痛楚。報告並指，被告患有強迫型人格障礙，但不建議入院治療。

官指被告膽怯地襲擊事主

法官判刑時，四名事主在案發時只是在晨運，但被告在沒有被挑釁下，膽怯地襲擊她們。而且他襲擊一名事主後，另外三人逃走，惟被告追著她們並施襲。

法官又指，被告透過打算透過殺害事主，令自己最終接受死刑，但法香港沒有死刑，法官望被告在監禁期間得到協助。經考慮後，法官最終判處被告監禁16年。

4名女事主往晨運遇上被告

案情指，案中的其中3名女事主吳伯弟、劉文聯和張軒娣是朋友，她們當日早上8至9時許相約到嘉頓山晨運，當時另一女事主林琼琼也在附近，她發現被告在她身旁近1小時。至早上10時許，被告突然拿出生果刀，並捅林琼琼的背和頸三下，林大叫求救，另3名女事主見狀逃走，但仍遭被告捅傷，途人見狀報警求助。

被告犯案後即返內地

警方在現場附近檢獲一把20厘米長生果刀，根據附近閉路電視片段，鎖定被告身份，發現他曾租住美荷樓青年旅舍的房間，並一度逃回內地。被告於同月13日經深圳灣返港時被捕。

認與事主無仇無怨只是隨機下手

被告是一名內地學生，持雙程證來港，他在錄影會面透露，他曾多次自殺不果，之後改變主意，改為襲擊他人。他承認與4名女事主均無仇無怨，只是隨機向她們下手，並打算捅死她們後，希望能因此被判監或死刑。他知道在港沒有死刑，遂計劃行兇後返回內地接受懲罰。

惟他到羅湖時並沒有身份證明文件，警員告知他可用護照返回內地。他遂回青年旅舍拿護照，再經羅湖離港。他稱曾在內地向公安投案，對方指他在港犯案，不會拘捕他。

有事主被捅至椎骨骨折

4名事主中，張軒娣的頸、背和肩膀有裂傷，其椎骨其中一節有骨折。吳伯弟則腹部、頸部等有刀傷，肝的左葉有裂傷。曾患焦慮症的林琼琼，案發後情緒變得波動，認為鄰居找陌生人襲擊她，難以入睡，又會回想本案，被診斷患上妄想症和創傷後遺症。

案件編號：HCCC173/2021