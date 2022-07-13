日本領事館職員染疫　昨曾處理安倍晉三弔唁冊簽署　即時休館消毒

疫情持續，日本駐港領事館今日（13日）表示，一名領事館職員快速測試呈陽性，領事館須即時閉館至下午4時以徹底消毒，故今日領事館位於中環交易廣場第一座46樓的領事業務窗口開放時間縮短為下午4時至5時，而在北角的簽證中心服務則不受影響。

染疫職員昨日最後上班，曾處理遇刺身亡的前首相安倍晉三的弔唁冊簽署工作，領事館提醒昨日曾到訪的市民，若出現發燒等病徵，應盡快求醫。



日本駐港總領事館為前首相安倍晉三離世設弔唁冊。（日本領事館提供）

日本駐港領事館今日下午（13日）在Facebook專頁表示，一名職員快測呈陽性，該病人昨日最後上班，曾於昨日上午10時15分至12時，以及下午約5月15分至6時出現在領事館，期間曾於46樓領事業務窗口附近走廊及多用途活動室，參與前首相安倍晉三的弔唁冊簽署工作。

當局提醒，曾於上述時間到訪領事館的人，若出現發燒等懷疑感染症狀，應盡快求醫。

翻查資料，日本領事館位於中環交易廣場第一座46樓及47樓，弔唁活動周一（11日）起一連兩日在46樓舉行，兩日都有不少市民身穿黑色或白色素服，手持鮮花到場，悼念遇刺身亡的安倍。

領事館亦會即時閉館至下午4時，以進行徹底消毒，故今日46樓的領事業務窗口開放時間會改為下午4時至5時，當局就休館造成的不便致歉，而位於北角的日本簽證申請中心則不受影響，繼續在早上8時半開放。

▼7月8日 日本前首相安倍晉三遇刺現場圖片▼

