安倍晉三逝世｜日本駐港領館設弔唁冊　居港日本人：想向他道謝

日本前首相安倍晉三上周五（8日）上午在奈良市街頭演説期間遇襲，同日下午證實死亡，終年67歲。日本駐港總領事館今日起（11日）設弔唁冊，並下半旗悼念。

弔唁儀式於今、明兩天舉行，由上午10時開始，有不少身穿黑色或白色素服、手持鮮花的人士到場，有現時居港的日本人稱，想向前首相道謝；亦有港人到場，稱「一個政治家過身想來獻花，尤其不少香港人當日本係鄉下，應該嚟。」



日本駐港總領事館為前首相安倍晉三離世設弔唁冊。（日本領事館提供）

日本駐港總領事館今、明兩日為早前遇襲身亡的前首相安倍晉三設弔唁冊，由上午10時至下午4時，有不少身穿黑色或白色素服、手持鮮花的人士到場，有大廈保安及警員管理秩序。

來港六個月的Emi makihara出席儀式後表示，與其他日本朋友一同到場憑弔，於弔唁冊上寫下對前首相的心意。她對於得悉安倍晉三遇襲身故，直言得知後很震驚、不敢相信，對於日本而言是不能容許暴力行為。她又說道，想念安倍晉三，想向他道謝，惟未有透露是否安倍的支持者。

Emi makihara 稱想念安倍晉三，想向他道謝。(陳栢麟攝)

Kenny 指得悉安倍晉三不單止是政治家，生活上都係個好人，多了一重敬意。(陳栢麟攝)

現在亦有港人攜帶鮮花到場，Kenny表示，因是一個政治家、公眾人物過身，但近期有報道指出佢不單止係政治家，生活上都是個好人，多了一重敬意，又指不少香港人視日本為「鄉下」，所以應該來。他形容是次儀式從簡，「喺上面坐左陣，寫了悼詞」。

他又提到，近日中國民間有部份人為事件大規模慶祝，認為不利於中日關係。他又稱安倍晉三的遺願是推動修憲，現時已幾可實現。

領事館下半旗致哀。(陳栢麟攝)

（「日本國駐香港總領事館」Facebook截圖）

安倍晉三於日本時間7月8日上午約11點半，在奈良市發表街頭演說時遭人從背后射擊，其後失去意識，陷入「心肺功能停止」狀態，並於同日下午離世。

67歲的安倍曾經兩度擔任日本首相，成為日本在任時間最長的首相。他在2020年8月，以健康理由辭職。（AP）

▼7月8日 日本前首相安倍晉三遇刺現場圖片▼

