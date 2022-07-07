七七事變85周年｜團體和平紀念碑前獻花　促日本道歉及正視歷史

今日（7日）是七七事變85周年，有團體今早發起紀念活動，在中環遮打道和平紀念碑獻花，並為日本侵華期間的死難者及參與抗戰的軍民默哀。



惠明慈善基金今早在中環遮打道和平紀念碑舉行「七七盧溝橋事變」85周年紀念活動，為日本侵華期間的死難者及參與抗戰的軍民獻花及默哀。

早上10時許，基金代表及十多名參與者在紀念碑前分三排肅立，為戰爭中的死難者默哀一分鐘；並在默哀過後，朝紀念碑行三鞠躬禮。

惠明慈善基金盼年輕一代銘記歷史

基金副理事長鍾迪康表示，日本侵華期間，無數人團結一心換來今日和平安定的生活，盼年輕一代銘記歷史，並促日本政府及各界承認及正視歷史，還中國受害者們公道。

另一位基金代表楊永開在活動後表示，基金關心日本侵華戰爭留下的問題，包括慰安婦及勞工等問題，希望日本政府正視歷史，作出道歉及賠償。就西貢有一街道，以抗日烈士碑園牌坊上的「遠」字，作為街道名一部份命名為「致遠徑」，楊永開回應歡迎相關決定，認為有助年輕人認識歷史。

「七七事變」又稱「盧溝橋事變」，指日本侵華戰爭期間1937年7月7日晚，日軍謊稱一名士兵在演習時失踪，要求進入盧溝橋東的宛平縣城搜查，遭中國守軍拒絕後，日軍向宛平城和盧溝橋發動進攻，中日兩軍爆發軍事衝突。