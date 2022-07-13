「王婆婆」前年8月參與非法集結　曾揮英國旗兼謾罵警方　囚32周

有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤，被指在2019年8月一次示威活動中，曾戴黃帽在港鐵鰂魚涌及大古站非法集結，並有揮英國國旗及謾罵警方，案件原於今(13日)在東區法院審訊，但王在證人作供前突認罪，且未有作求情。裁判官嚴舜儀認為王當日的衣着及裝束，認為她是有計劃參與集結，王雖有提到她在這事後回大陸遭扣查50天，但未有資料顯示她因此案在其他地方被控，故未構成減刑理由，判王入獄32星期。



被告王鳳瑤(66歲)，承認兩項非法集結罪，指她於2019年8月11日，先後在鰂魚涌港鐵站A出口，及太古站C出口，與其他人參與非法集結。

「王婆婆」王鳳瑤經常在出席示威活動時手持英國國旗。（資料圖片）

與約百名示威者鰂魚涌站集結

案情指，案發當晚有數百名示威者以「快閃黨」形式，經港鐵列車遊走不同地區。當晚約10時，王與約100名示威者在鰂魚涌站A出口集結，有示威者拆除港鐵站內的圍欄，及用圍欄和雨傘設置路障，有人用鐵枝或雨傘敲打硬物製造巨響，亦有人拿起消防喉向警方射水，及高叫具威嚇性及挑撥性的言詞，及以鐳射筆照射警員。

揮動英國旗兼謾罵警方

控方指王當日戴黃色頭盔，白色防毒面具，並拿着1個印有「黑警」字樣的袋和1個藍黃色袋，站在示威者後揮動英國國旗，又不停謾罵警方，鼓勵及推動該非法集結。王之後亦有到太古站C出口與其他人集結，閉路電拍到被告高舉英國國旗，並在康山道西行線匯合示威者，佔領車道。

事後返內地遭拘留50天

王原本不認罪，並反對涉案影片呈堂，正當控方欲傳召證人就此作供時，王突然認罪，又稱這事後回內地遭拘查了50天。惟裁判官指她未有因本案在其他地方被起訴，故認為其遭遇不足以成減刑理由。王被判囚32月後大呼：「多謝大奶奶不殺之恩。」

案件編號：ESCC 99/2022