六四32｜遊行遭禁　王婆婆攜黃傘示威標語獨自現身　警總附近被捕

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-30 18:10

今年是六四事件32周年，支聯會擬申辦的六四遊行及集會，連續兩年遭警方以疫情為由拒絕，支聯會隨後上訴亦被駁回。原定今(30日)舉行的六四遊行無法如期進行，警方下午於灣仔一帶佈陣，港鐵站各出口及修頓球場亦有警員駐守。 多次出現在示威現場、人稱「王婆婆」的王鳳瑤，帶同有英國國旗的黃色雨傘及標語現身，她獨自步往原定終點中聯辦的途中，突遭押上警車帶走。據了解，王婆婆涉嫌參與未經批准集結被捕，已被帶返灣仔警署。 《香港01》已向警察公共關係科作出查詢。

六四集會遭拒舉行將無法一如以往於維園點燃燭光悼念。(資料圖片)

原定今日「毋忘六四」大遊行遭警方反對

警方連續第2年以疫情為由，反對支聯會於今日於灣仔舉行「毋忘六四」大遊行，以及6月4日當晚在維園舉辦燭光晚會，有關上訴昨亦被駁回。支聯會即日起宣布，停止宣傳六四集會及舉辦街站，成員不會以組織名義參與活動。

保安局昨則發出聲明，提醒市民切勿參與或宣傳未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公布，否則會觸犯法例，又表明如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理。

據了解，示威常客王婆婆今日下午被捕。(資料圖片)

職工盟蒙兆達修頓球場被查身份證

雖然遊行已告取消，但今日下午警方仍然嚴密佈陣，灣仔區港鐵站及修頓球場均有警員駐守，亦向附近市民作出截查。與友人相約在修頓球場等候、非參與遊行的職工盟總幹事蒙兆達，亦遭搜查其隨行孭袋及檢查身份證，隨後獲放行。

「王婆婆」展示「天安門哀歌」等標語



據網上片段顯示，人稱「王婆婆」的王鳳瑤下午亦帶同貼有英國國旗的黃色雨傘及「天安門哀歌」等標語到場，現場未見其他人結伴聚集。她原本計劃步行前往原定終點的中聯辦，但在到達警察總部附近位置時，數名軍裝警員到場將其包圍，隨後將她帶上警車。據現場消息指，她涉嫌非法集結被捕。