香港疫情｜增3674確診　多5人離世　瀝源主風小學等4校有班別停課

香港疫情持續，今日確診人數再增3,674名，單日飆升16%，其中257宗為輸入個案。火炭博士山（香港）國際幼稚園及聖公會主風小學共8人染疫，連同其餘兩間學校共有4校有班別須停課一周。



此外，單日有五宗死亡呈報，患者年齡介乎62至90歲。早前爆疫的佛教醫院再有病房失守，該院紓緩治療科病房一名女病人昨確診後，揭發病房共12人「中招」，其中一名有慢性病的病人今日凌晨病逝，涉事病房現已停止接收新症和探訪，該死亡個案未計入今日死亡數字。



▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



衞生防護中心公布，單日再增3,417宗本地個案，當中1,365宗是直接核酸確診，餘下2,052宗則是已核實的快速測試陽性個案，另有257宗輸入個案。

2男3女患者離世 包括一名街上暈倒老翁送院後死亡

今日再呈報多五人離逝，涉及2男3女，年齡介乎62至90歲，其中一位90歲婆婆在街上暈倒後，被送到急症室，電腦掃瞄顯示她有腦出血，其後檢測才證實確診；另有一名74歲患有高血壓的肥胖老翁亦在街上暈倒，送到急症室後離逝，個案將轉交死因庭調查，其休三名病人均有長期病患，包括曾有鼻咽癌、血壓高、腎臟功能缺損等。

佛教醫院紓緩治療科病房11人染疫 一名患者今離世

早前爆疫的佛教醫院再有病房「失守」，該院紓緩治療科病房一名女病人昨日（13日）確診，轉送到伊利沙伯醫院隔離治療，院方在接觸追蹤期間，發現另有6名同房病人和5名員工同告染疫，其中一名有慢性病的患者今日凌晨離世，有關個案將納入明日的離世數字，其他病人情況穩定。涉事病房現時停止探訪和接收新症，並已徹底消毒清潔。

沙田瀝源邨聖公會主風小學3B班6人確診，涉事班別停課一周。（聖公會主風小學Facebook）

增355宗學校呈報 火炭博士山（香港）國際幼稚園一學前班須停課

師生感染方面，今日再增加355宗呈報個案，涉及292間學校，包括285名學生和70名教職員，其中160間學校過去一周出現至少兩宗個案，衞生防護中心建議以下4間學生的爆疫班別停課一周：

1. 火炭的博士山（香港）國際幼稚園：Pre-Nursery B全班有19名學生，其中兩名小朋友染疫

2. 沙田瀝源邨的聖公會主風小學：3B班29個學生中，有6人陸續中招

3. 鑽石山的聽障人士學校「真鐸學校」：4望班22位學生中，累計3名學生染疫

4. 天水圍的東華三院姚達之紀念小學（元朗）：4A班20名學生中，有3名學生確診



增32宗變種BA.4/5個案 一半無源頭

變種病毒持續蔓延，本港今日再新堵62宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，其中43宗屬於無源頭感染；BA.4/5則再增32宗，有關聯個案和無源頭個案各佔一半。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



257宗輸入個案 74人由英國抵港

輸入個案方面，今日再增257宗個案，其中117宗在機場被截獲，另有119宗在檢疫酒店發現，餘下的21宗則是離開酒店後的個案，大部份病毒量低，估計是復陽個案。輸入個案患者來自多國，當中有74人由英國抵港，24人從新加坡來港，泰國、加拿大、法國、菲律賓和美國各佔不足20人。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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4間老人院舍爆疫 包括沙頭角護理院

今日再有4間老人院舍爆疫：

1. 葵涌安蔭邨的聖公會林護長者之家：一名院友確診，9人須檢疫

2. 牛頭角的樂愉園：兩名院友確診，附近院友須檢疫

3. 沙頭角護理院：一名院友染疫，17人須檢疫

4. 油塘的中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院：兩名院友呈陽性，10人要檢疫



▼7月12日 醫務衞生局局長盧寵茂教授巡視北大嶼山醫療設施▼

