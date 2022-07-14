女護士與主婦認串謀扮打針　接種間多人聚集被揭　對疫苗疑惑犯案

註冊女護士涉嫌與多人「扮打針」，向兩個家庭的6男女接種新冠肺炎的疫苗時，在未有真正注射下便發出疫苗接種紀錄，全部被控串謀訛騙罪。7名被告今（14日）在觀塘裁判法院再訊，護士和一名家庭主婦認罪，家庭主婦的父母與菲傭則准簽保守行為，另涉案的一對姊妹則否認控罪。案情透露，涉案女護士因其接種間特別多人聚集，令人起疑，之後被發現其針箱內有多支未使用的疫苗針筒，從而揭發事件。辯方求情指，女護士因見同事工作時暈倒，她認為與接觸疫苗有關，在疑惑下犯案。裁判官把判刑押後至9月27日，兩被告期間須還柙。



7名被告：何嘉雯（34歲，註冊護士）、廖凱殷（42歲，家庭主婦）、蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、廖國雄（67歲，建築工人）、Marcelo Mary Ann Villeza（39歲，家庭傭工）、鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）。廖凱殷、蕭杏儀、及廖國雄為一家三口，蕭杏儀及廖國雄是廖凱殷的母親及父親；鄭雅怡及鄭斯蔚則是兩姊妹。首及次被告認串謀訛騙罪，第三至第五被告准簽保守行為，最後兩名被告則否認控罪。

▼7名被告及各人的答辯情況。(詳看下圖)▼



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首被告在九龍灣接種中心工作

首及次被告承認的案情指，政府委聘卓健醫療營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，首被告是卓健醫療聘用的護士，負責在該接種中心為市民接種疫苗。

次被告曾向首被告稱擔心疫苗副作用

次被告今年1月中向首被告稱，她和家人擔心疫苗副作用，亦擔心疫苗通行證限制他們進入多個地方。首被告遂提議在不用接種疫苗下，向他們發出疫苗接種紀錄，次被告同意。此外，第六被告亦有向首被告透露，她和妹妹早前取得的豁免將於4月底到期，首被告亦曾向2人提出相同建議。

第二至第七被告於今年2月20日到涉案接種中心，並特別到首被告的接種間。首被告假裝替他們接種復必泰疫苗，並發出接種紀錄。

多人在首被告接種間輪候起疑

惟中心的其他護士發現，有多人在首被告的接種間外聚集，遂向首被告查問，首被告稱其朋友來接種疫苗，惟查問的護士在首被告的針箱內，發現六枝未使用疫苗的針筒。

次被告的父母等3人准守行為

次被告的父母及女菲傭承認的案情後，獲控方撤控。主任裁判官錢禮准他們自簽2000元，守行為1年，並需他們各支付1000元的堂費。

審訊及判刑押後至9月處理

兩名姊妹被告否認控罪，案件押後至9月26日開審，預計需時兩天。裁判官並把首次被告的判刑，押後至9月27日，由審訊第六和第七被告的裁判官一併處理，兩名認罪被告須還柙看管。

因對接種疫苗感困惑才犯案

辯方律師求情稱，首被告任註冊護士多年，原本月入4萬元，因本案已失去工作。首被告原打算為抗疫出一份力，知道人手短缺遂加入接種疫苗工作。惟因有同事工作時暈倒，她認為和接觸疫苗有闗，她感困惑下犯案。首被告在案中沒有金錢得益，已感後悔和羞愧。

案件編號：KTCC429/2022