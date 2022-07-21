熊貓安安離世｜老而彌堅誕一子　曾赴新加坡客居獲譽「熊貓大使」

陪伴港人23載的大熊貓「安安」，近日健康情況持續轉差，至今早「安樂死」與世長辭，終年35歲。回顧安安一生，牠於1986年在四川出生，其後從野外拯救到中國大熊貓保護研究中心，至1999年3月與「佳佳」作為中央慶賀香港回歸兩周年的禮物送到香港。安安來港前亦曾赴新加坡「出差」，在當地動物園客居半年，獲譽為「熊貓大使」。



不過安安近日身體轉差，患有高血壓、關節炎及白內障，2018年更進行與青光眼有關的晶狀體移除手術。而每逢踏入夏季，安安的食慾亦容易出現不穩定。另外，安安精液曾送到臥龍作人工受孕之用，2004年當時18歲的安安雖已步入中老年，但仍「老而彌堅」，誕下大熊貓「融融」。



▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



▼7月14日 安安沒有現身展館與市民見面▼



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大熊貓安安和佳佳於1999年3月11日抵港，多年來一直居於海洋公園「四川奇珍館」。不過由於佳佳來港時已相當於人類逾60歲，安安則約為人類30多歲，故進駐海洋公園後安安和佳佳一直分開居住。

而海洋公園大熊貓館1999年5月開幕時，時任國務委員吳儀亦有赴港出席典禮，當時時任特首董建華致辭時指：「大熊貓來港，也寓意香港好像『安安』和『佳佳』的名字一樣，繼續『安』定繁榮，迭創『佳』績。」至2016年佳佳因健康急劇轉差，海洋公園獸醫為其安排安樂死，終年38歲。

海洋公園大熊貓館1999年5月開幕時，時任國務委員吳儀（右三）亦有赴港出席典禮。（政府新聞網圖片）

去年安安滿35歲，相等於人類約105歲，成為人工飼養環境下全球迄今最長壽的雄性大熊貓。生活在野生環境的大熊貓一般壽命約20歲，而人工飼養環境下則可達30歲，而35歲的安安可謂是「百歲熊瑞」。不過海洋公園今年7月指，安安出現食慾不振的情況，亦沒有精神與市民見面，至今早安樂死離世。

海洋公園形容，安安性格敏捷好動及精靈聰明；體型較大，而面形則為方及闊。安安喜愛的食物為括竹葉、竹筍、蔬果及高纖維餅乾，不過因近年其健康轉差，護理員會將高血壓藥加入高纖維餅乾包或生果件中，讓安安一併吞服。而在牠食慾欠佳的季節，護理員亦會特別準備由熟蕃薯及竹葉碎造成的竹葉包，鼓勵牠多進食竹葉。至於安安平日的嗜好為玩弄碎紙，亦會躺着進食竹子。

由於安安有野外大熊貓基因，十分珍貴，故其精液亦曾送到臥龍作人工受孕之用，至2004年，當時18歲的安安已是人類約50多歲，但仍「一擊即中」，誕下現時居於四川的大熊貓「融融」。好動的安安於2008年曾咬傷女護理員，當時海洋公園調查後認為當時安安本能地以為該護理員踏進其地盤，故施以襲擊，相信屬個別事件。

海洋公園的第一代大熊貓安安、佳佳陸續與世長辭，現時公園內剩下2007年中央贈港作為慶祝回歸10周年的大熊貓「盈盈」、「樂樂」，海洋公園一直希望兩隻情侶大熊貓為本港增添首隻「港產熊貓B」，惜至今未能成功。