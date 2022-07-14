直擊105歲大熊貓安安　恢復食慾食竹飲水　海洋公園籲市民續集氣

大熊貓安安今年已35歲，相等於人類105歲的高齡。海洋公園昨日（13日）公布，安安已有兩周未於展館出現。雖然食欲不振，但記者今日（14日）直擊安安願意進食竹葉，但時間並不長，隨即便躺在地上不動。海洋公園主席龐建貽呼籲市民，可多入場為安安打氣，並公布7月16至8月31日，與Mr. Men Little Miss及賽馬會喜伴同行計劃，推出一系列夏日派對活動。



安安兩周食慾不振未於展館現身

大熊貓「安安」和「佳佳」為中央慶賀香港回歸兩周年的禮物。佳佳已於2016年10月離世，而今年35歲（相等人類105歲）的安安，過去兩周出現食慾不振的情況，故未有於展館出現。海洋公園形容安安「冇咩精神同粉絲見面」，故呼籲市民為安安集氣。

記者於現場所見，今日下午5時安安仍於睡房活動，並沒有於展館與市民見面，僅可透過監控鏡頭，於館內的電視螢幕觀察安安的情況。雖然海洋公園稱安安食欲不振，只見安安行動遲緩，躺在地上一段時間後喝水，並進食竹葉約1分鐘，便繼續躺在地上不動。

海洋公園主席：安安情況麻麻地

新任海洋公園主席龐建貽今日首次與傳媒會面，他表示，「安安最近情況麻麻地」，期望港人多入場為安安打氣，亦可探望其他動物朋友。他亦指，公園與Mr. Men Little Miss及賽馬會喜伴同行計劃合作，推出一系列合家歡活動，教育小孩尊重及包容。

海洋公園7月16日起舉辦夏日派對

海洋公園今日公布，將於7月16至8月31日，舉辦「海洋公園 x Mr Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。活動包括捉迷藏遊戲「角色逐個捉」，只須找出 Mr Men Little Miss 角色的蹤影，並在小冊子貼上全部貼紙，便可換領禮品；而海濱樂園廣場亦設有「綠野迷宮」。

派對另一場地「探險樂園」設有3個運動關卡，包括籃球、棒球、保齡球，更設有「進擊巨型足球機」。至於高峰樂園亦設有「星語童遊」互動世界，透過扮演不同日常角色，感受包容精精神及學習照顧他人。每逢周日，亦舉行由港大教育心理學家團隊演繹的「童你講故事」。

海洋公園八月恢復每日開放

海洋公園表示，報名參加新一輪7月16日至8月30日期間的「星夜高峰Glamping」，可無限次優先暢玩「探險樂園」。海洋公園亦將於8月期間恢復每日開放，於官網購買門票，輸入「summerfun」優惠碼，則可獲九折優惠。