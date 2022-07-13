大熊貓安安食慾不振 兩周未於展館現身 海洋公園：一齊集氣加油
撰文：黃金棋
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大熊貓「安安」和「佳佳」為中央慶賀香港回歸兩周年的禮物，不過佳佳已於2016年10月離世。海洋公園今日（13日）指，今年35歲的安安過去兩星期出現食慾不振的情況，故未有於展館出現。海洋公園形容安安：「冇咩精神同粉絲見面」，故呼籲市民為安安「集氣」。
海洋公園表示，今年35歲的安安，已相等於人類105歲，為全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。惟安安過去兩周均無法現身展館，海洋公園解釋：「係因為動物護理員發現呢位『百歲熊瑞』出現食慾不振嘅情況，冇咩精神同粉絲見面。」
海洋公園呼籲市民在其Facebook中留言，表達對安安的祝福，並指：「一齊為安安集氣加油，等佢早啲恢復元氣！」
1999年香港回歸兩周年，中央送贈「佳佳」和「安安」予香港作為賀禮。當時20歲的佳佳和12歲的安安，於3月11日首次踏足香港，從此展開居港生活。當中佳佳因健康急劇轉差，海洋公園獸醫於2016年10月為其安排安樂死，「在四川奇珍館」居所內安詳離世，終年38歲。
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