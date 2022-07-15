本地麻疹再現　36歲男子報稱曾接種疫苗　不遵從醫生勸告自行出院

衞生署衞生防護中心表示，一名36歲男子對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。他報稱曾接種麻疹疫苗，情況穩定，於7月2日不遵從醫生勸告自行出院。衞生署發言人說，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。現時衞生防護中心已進行接觸者追蹤，調查仍然繼續。



衞生防護中心調查一宗本地麻疹個案，涉及一名36歲男子，報稱曾接種麻疹疫苗。（資料圖片）

6.22開始出疹 情況穩定

個案涉及一名36歲男子，過往健康良好。他於6月14日開始發燒、頭痛及疲倦，並於22日開始出疹。病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。

6.30入住廣華醫院 7.2自行出院

他分別於6月27日及29日到明愛醫院及廣華醫院的急症室求醫，於6月30日入住廣華醫院接受治療。病人情況穩定，於7月2日不遵從醫生勸告自行出院。

他報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。

衞生署：麻疹可透過飛沫傳播

衞生署發言人說，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

出現病徵應戴上口罩

發言人提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

發言人強調，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。