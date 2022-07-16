DSE｜多名局長為考生打氣　運輸局林世雄︰運輸及物流業前景無限

中學文憑試（DSE)將於20日放榜，運輸及物流局局長林世雄在網誌上為考生打氣。他又建議考生多做幾手準備，指運輸及物流業前景無限，具多元化的相關課程或工作出路，考生可考慮投身行業，為未來多作準備。



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林世雄在網誌表示，今年DSE考生因疫情關係，經歷網課多時，一邊溫書一邊還要擔心染疫或接受隔離，比過往的考生承受更大壓力。他寄語應屆考生，「在漫長的人生旅途，DSE只是一個中轉站，不論今次成績是否符合預期，未來仍然充滿無限可能。」

林又建議，考生趁放榜前尚有幾天時間，可多作「幾手」準備，多找升學及發展機會，包括在運輸及物流業找出路。他說，隨著大灣區發展，運輸物流網絡日趨完善，包括航空貨運、海陸運輸交通，以至倉儲服務等的職位空缺漸增，單在2020年本港物流業已提供約18萬份職位，而運輸業僱員人數亦超過19萬人。

運輸及物流局局長林世雄表示多作「幾手」準備，鼓勵考生投身運輸及物流業。（資料圖片/林若勤攝）

不同院校提供海事、航空及物流課程

林世雄續指，本港針對不同程度和志趣的學生，有不同院校提供多個有關海事、航空及物流的文憑及學位課程。當中不乏業界營運機構成立的學院，包括香港機場管理局成立的香港國際航空學院、香港鐵路有限公司的港鐵學院等。

職業訓練局亦提供有關海事科技、飛機維修等範疇的全日制或兼讀課程。九巴學院亦即將成立，提供巴士維修及駕駛的相關證書課程。林世雄又指，本港還有多間大專院校亦有多個有關物流及供應鏈管理、飛機工程、航空及停機坪管理等的課程。

運輸及物流局亦於2014年推出「海運及空運人才培訓基金」，透過多項實習、培訓及獎學金計劃，鼓勵更多年輕人接受與海運和航空業相關的技術培訓或修讀專業課程，幫助他們發展事業。

點擊即睇運輸業相關課程資料︰

香港國際航空學院航空營運文憑課程

港鐵學院運輸學-營運和管理文憑課程

職業訓練局入學網頁

勞福局局長孫玉菡︰人生就像一場接「力」賽

勞福局局長孫玉菡亦於勞福局Facebook專頁發文，以一個「力」字鼓勵各位考生。他以近日大熱的劇集為例，形容人生就像一場接力賽，DSE只是其中一棒，就算這棒游得不好，只要後勁發力，最後仍有機會贏得比賽。

孫續指，青春就有無限可能性，你們每一位都是香港重要的人力資源，只要不放棄，繼續努力，發掘自己多方面的能力，積極規劃自己未來，終能找到達成夢想的路。