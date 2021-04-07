調查指逾六成青年對就業前景感悲觀　團體促政府助青年就業

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-07 12:32

疫情之下，香港經濟受到重創，青年對就業前景感悲觀，已成為社會上不可忽視的一大難題。九龍社團聯會今日（7日）發布調查，指逾六成受訪青年對就業前景悲觀，四成認為失業主因是經濟低迷，更有五成人對政府優化就業支援服務不滿。九龍社團聯會促政府增加青年人就業機會及配套，助青年就業。

九龍社團聯會今日（7日）發布調查，指逾六成受訪青年對就業前景悲觀，促政府增加青年人就業機會及配套，助青年就業。（袁澍攝）

調查以電話隨機抽樣方法，於2021年3月4日至22日期間，成功訪問了436名18至35歲的青年。

調查發現，有四成的受訪青年表示，經濟低迷是青年失業的主要原因；近三成半受訪者對未來就業前景非常不樂觀；近五成受訪者對優化就業支援服務不滿。

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至於政府的政策，近五成（48.4%）就政府提出的「特别．愛增值」計劃感到滿意；逾五成（51.2%）受訪者對優化「持續進修基金」方面感到滿意。

近四成受訪者認為政府計劃撥款66億元創造约31,000個有限時職位對青年失業人士有幫助，大部分受訪青年表示對本年度《財政預算案》的開創更多職位空缺表示無信心，且對政府相關支援就業政策表示不滿，主要原因為香港現時經濟狀況低迷令青年人對政府支援就業措施失去信心。

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九龍社團聯會認為，政府應全面推動幫助青年本地及大灣區就業支援的政策，建議政府加碼持續進修基金、增設更多類型的就業職位空缺、更好的幫助青年規劃未來、推出更多「先聘請後培訓」計劃的行業選擇、放寛「指定研究院修課課程奬學金計劃」、開展更多大灣區實習計劃及内地就業支援服務，以及舉行更多內地就業招聘會。

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