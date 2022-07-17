的士加價｜司機憂市民未習慣令客量少　加價只有車主車行受惠

全港的士今日（17日）開始加價，當中市區的士起錶加至27元。乘客對加價意見不一，有人認為經濟低迷時加價不合情理，但亦有人接受加價，表示應該支持的士司機。有的士司機指，加價首日客量明顯較平日少，預料約三個月後市民才會習慣加幅，更有司機覺得不加價生意會更好，目前只有車主車行受惠，加價前已加車租。



的士加價還要排期改錶，改完還要驗錶，所以暫時全行都要用價錢牌對照的士價錢供乘客。（鄭嘉惠攝）

市區的士首段跳錶收費加2毫。

乘客：疫下生意慘淡 應支持司機

在九龍塘等的士的黃小姐表示，本來以為加價兩毫子，得知是加價三元後亦表示價錢合理，而且不會因此減少坐的士，有需要便會乘坐。她認為，的士司機在疫情下生意慘淡，這幾年已經很辛苦，理應支持。

另一乘客楊女士同樣表示的士司機「好慘」，應該支持，而且價格暫可接受，被問到會否因此增加財政負擔，她則表示未來要「坐多陣感受下」才能知道自己能不能接受加幅。但亦有等車乘客表示加價後會減少坐的士：「現時經濟低迷仲加價實在唔合理。」

黃小姐認為的士司機這幾年已經很辛苦。（鄭嘉惠攝）

司機：不擔心收入，只擔心封關

的士司機陳先生指，其實三年前已要求加價，係政府「掉咗落櫃桶底」，他表示加價後一般會少了乘客，但大家慢慢習慣之後便可以了。被問到會否擔心加價影響收入，他則表示自己「唔擔心加價，最擔心疫情封關，冇人出街就冇生意。」

陳先生表示不擔心加價影響收入，最擔心疫情封關等措施，冇人出街就冇生意。（鄭嘉惠攝）

有司機稱因加價生意慘淡

入行十多年的蔡先生則表示加價後無人坐車，少了很多生意，不加價反而更好。他笑言有乘客覺得加價無理，幸好還沒有被「粗口問候」。他指車行每次都在車資加價前便加車租，認為車行和車主們促使工會幫忙爭取加車費，但他們只是收車租。如果因為加價生意不好，受影響的其實是的士司機。