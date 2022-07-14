的士加價｜7.17起新收費落旗加3蚊　紅的27元起錶　後段每跳$1.3

運輸署今日（14日）宣布，巿區、新界及大嶼山的士新收費將由下周日（17日）起生效，市區的士「紅的」落旗收費由24元增加至27元，增幅達12.5%；而新界的士「綠的」起錶則由20.5元加至23.5元。至於大嶼山的士「藍的」，落旗收費由19元增至22元。



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運輸署指，新收費將由周日（17日）起生效，三種的士落旗收費增加3元，落旗後首段跳錶收費每跳增加2毫，後段跳錶收費則每跳增加1毫。政府早前解釋，在審批加價申請時，已充分考慮各項因素，盡量平衡各方關注。而根據政府的建議，市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為11.54%、13.02%及13.83%。

按現時加幅，若乘紅色市區的士由荃灣廣場往觀塘廣場，假設在不會因塞車或等紅綠燈而停車的狀況，長約18.4公里的路程收費為154.6元，較現時約139.9元多14.7元，加幅約為10.5%。

荃灣廣場往觀塘廣場，車程距離約18公里



現時收費：

$24（起錶價）+35*$1.7（首段跳錶收費）+47*$1.2（後段跳錶收費）= $139.9



加價後：

$27（起錶價）+ 35*$1.9（首段跳錶收費）＋47*$1.3（後段跳錶收費） ＝ $154.6



至於三類的士的附加車費，乘客所攜帶的每件行李的收費會維持為6元，不過擺放在車廂內的輕便行李除外；而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持為5元。

當局強調，的士司機必須按錶收費。由7月17日起，如的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。的士乘客必須根據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。

▼新舊車費換算表▼



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