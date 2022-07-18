迪士尼門票騙案　女文員涉騙26人15.4萬元提堂　還柙至10月再訊

近日有以代訂迪士尼門票及酒店套票為由的騙案，並有逾300人疑受騙，女文員涉欺詐其中26名事主約15.4萬元，被控一項以欺騙手段取得財產罪。案件今(18日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，以讓警方進一步調查，裁判官把案押後至10月10日再提訊，被告被拒保釋需還柙。



女被告陳家穎，34歲，文員，被控於2022年5月17日與2022年7月9日期間，在香港虛假地表示有迪士尼樂園門票及酒店套票出售，而不誠實地取得26名人士合共154,613.6元，並意圖永久剝奪這26人的財產。

控方指警方需時調查其他受害人及迪士尼樂園的情況，以及相關銀行紀錄等，要求案件押後至10月，獲裁判官批准。

案件編號：WKCC2447/2022