迪士尼套票騙案多人中招　警揭10大最易網騙產品　第一位竟是...

最近網上瘋傳有騙徒以低價出售迪士尼產品，酒店住宿及年票等進行詐騙；數十位受害者到迪士尼Facebook專頁留言，表示被自稱樂園員工的騙徒扣起金錢。最終迪士尼回應表示該騙徒並非員工，亦就事件向警方報案。推廣網絡安全的「CyberDefender守網者」日前就上載資訊，分享網購受騙的高危貨品排行榜及一些已知詐騙網頁，亦教你如何用4招踢爆賣家。原來最高危的不是主題樂園門票或酒店套票，而是……



「CyberDefender守網者」是香港警務處網絡安全及科技罪案調查科支援的計劃，致力為公眾人士提供網絡安全、資訊保安和網絡罪行等資訊。因應最近網購陷阱增多，他們在Facebook專頁上載貼文分享最新資訊。當中講到「已驗證」帳戶也未必代表是可靠賣家，列出高危貨品排行榜Top 10及7個詐騙網頁。

（《IT狗》劇照）

高危貨品排行榜Top 10

【10】智能電話

【9】電腦

【8】數碼產品

【7】手袋

【6】電子游戲

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【5】手錶

【4】電器

【3】傢俬/家庭用品

【2】主題樂園/酒店套票

【1】海鮮

👇👇👇點圖看7個詐騙網頁👇👇👇

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除了以上名單之外，守網者的網站上亦列出網上購物騙案常見手法，教你如何用4招拆穿賣家買家的陰謀，更列出常見手法並5個防騙建議。

👇👇👇即睇如何4招踢爆賣家👇👇👇

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同場加映：求職「刷單賺佣」騙案創新高6招呃人入局 25個假求職平台公開

近年網上求職成爲主流，不論是找全職還是兼職，有不少年輕人和打工仔都會在網上求職平台搜尋心儀的工作。不過隨著更多人轉投網絡揾工，求職騙案也因應增加。「CyberDefender守網者」計劃最近在Facebook專頁上分享了一個假求職網站的名單，在網頁上亦列出騙徒的常見手法和防騙建議，教你如何避開網絡求職騙案。求職「刷單賺佣」騙案創新高6招呃人入局 25個假求職平台公開👈 👈 👈