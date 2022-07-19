16歲少女墮刷單騙案　被騙$3萬不服氣再騙$6萬　存款曝光震驚網民

【刷單騙案】踏入7月又是找暑期工季節，但要小心中伏被騙！內地一名16歲少女近日就因為找兼職工作誤墮刷單陷阱，先被騙了3萬多人民幣（約3.5萬港元），惟知悉被騙後她又不服氣，竟找騙徒理論，結果再被騙走5萬人民幣（約5.8萬港元），即共被騙走8萬人民幣（約9.3萬港元），相當悽慘。事件引來微博網民熱議，不少人關注的重點卻是少女的驚人存款，直言「我只想說16歲太有錢了吧」。



內地一名16歲少女找兼職工作時誤墮刷單陷阱，共被騙走8萬人民幣（約9.3萬港元）。（示意圖／影片截圖）

綜合內地傳媒報道，江蘇南通16歲少女小麗透過雲App找到一份聲音廣播兼職。進入群組後小麗看見別人賺錢，自己也想接單，但被告知想接單前須先刷單60筆，於是她連續刷了2單，共轉賬3萬多人民幣（約3.5萬港元），直至刷第3單時被媽媽發現阻止，並即時報警。

不過事件仍未結束，小麗知悉自己被騙錢後愈想愈氣憤，回家後竟聯繫騙徒理論，想讓對方還錢，騙徒則「誓神劈願」承諾會墊付2萬人民幣（約2.3萬港元），幫小麗完成刷單任務，以助她盡快賺錢。小麗不虞有詐再次相信騙徒，用母親的微信轉賬了5萬人民幣（約5.8萬港元），然後這次轉賬完成後，就沒有「然後」了，她直接被對方「拉黑（拉入黑名單）」封鎖。

小麗不服氣一再受騙，終被騙走8萬人民幣（約9.3萬港元）。（影片截圖）

埋單計算，小麗前前後後共被騙8萬人民幣（約9.3萬港元），可謂是痛的教訓。警方提醒，暑假來臨，孩子們的反詐騙教育不能鬆懈。

事件引來微博網民熱議，認為小麗應「吃一塹長一智」，勿再受騙，「騙子：這下服不服氣？」、「騙子：這姑娘在這超級加倍呢」、「年輕人最大的毛病就是心氣太高」、「你這屢敗屢戰，我也是服氣了」、「這是賭徒心態，意識到被騙就要及時止損！」。

但也有大批網民錯重點，關注小麗竟被騙去8萬人民幣（約9.3萬港元），存款金額驚人，「16歲有8萬元？我26了都沒有」、「16歲，能被騙5萬，我27歲想被騙5萬都沒錢」、「我20歲存款才1萬」、「我只想說16歲太有錢了吧」。不過亦有網民指出，「爸媽的錢罷了，對有錢的人來說不算什麼」。