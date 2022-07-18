單日學校呈報888宗確診　St. Catherine's幼稚園疫巴牽連上午班

疫情持續升溫，本港今日（18日）錄得888宗學校呈報陽性個案，涉及751名學生，當中202宗今日檢測陽性，其餘分布過去數日，有8間學校個別班級未來一周需要停課，分別為聖類斯中學、坪洲聖家學校、香港培道小學幼稚園、北角蘇浙小學、灣仔玫瑰崗學校、港九街坊婦女會孫方中小學、西貢中國基督教播道會欣宜幼兒學校、威靈頓教育機構張沛松紀念中學。

九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園校巴群組進一步擴散，上午班新增4名學生確診，曾乘坐校巴的學生需要檢疫，有兩個班級要停課，計及早前9名下午班確診學生，群組累計至少13人受感染，及兩名沒乘校巴的學生中招。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，今日新增888宗學校呈報個案，涉及548間學校，分別為751名學生及137名教職員，來自110間幼稚園及幼兒中心、241間小學、185間中學及12間特殊學校，呈報個案中有202今早測試陽性，287宗周日呈報陽性，220宗上周六陽性，179宗較早前陽性，即每日有約200至287宗陽性。

8間學校級別停課 包括聖類斯、培道小學幼稚園

張竹君指，有8間學校在過去7天有2宗或以上個案，並建議相關學校的班別要停課一星期，分別是聖類斯中學1D班，29名學生有4人確診；坪洲聖家學校1A班，9名學生3人確診；培道小學幼稚園K2A班，30名學生有2名學生1名老師確診；北角蘇浙小學K1H下午班，19名學生有2名學生和2名老師確診。

灣仔玫瑰崗學校 6A班，18名學生有4人確診；港九街坊婦女會孫方中小學4C班，有30名學生3人確診，6C班24名學生有3人確診；西貢中國基督教播道會欣宜幼兒學校 N1班，32名學生有3人確診；威靈頓教育機構張沛松紀念中學3A班，有35名學生4人確診。

St. Catherine's有學生沒坐校巴亦中招疑有傳播

張竹君續稱，九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園校巴再有確診，該校一輛18號校巴有學生、司機、保母及師生先後染疫，今日知悉該校巴亦有接載上午班學生，並有4名上午班學生確診。

衞生防護中心指，曾乘搭該架校巴的學生都要檢疫， NURSERY C AM班有2名學生乘坐過校巴，UPPER 7 AM班之前有一名老師乘坐過18號校巴，現有2名學生確診，兩班都有確診學生沒有乘坐校巴，擔心有傳播，兩班都要停課一周。

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