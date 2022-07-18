澳門疫情｜增22宗陽性、累計1,755宗　第11輪全民檢測今開始

澳門延長停市五日以控制疫情，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（18日）表示，昨日24小時內新增22宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店14例，屬於管控中發現；密切接觸者4例、全民核酸及重點人群發現的陽性2例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,755例。



▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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中心指出。截至今早8時，通過流行病學調查共跟進21,378人，其中核心密切接觸者3,475人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）11,533人，次密切接觸者1,276人，一般接觸者254人，陪同人員777人。

另外，中心表示，於7月16日至昨日下午6時進行的第10輪全民核酸檢測已結束，累計共有5管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性，已採樣為667,342人次；目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

中心表示，第11輪全民核酸檢測已於今早8時開始。呼籲居民積極響應，儘快預約完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。