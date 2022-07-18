屯門黃金海岸、粉嶺牽晴間共39屋苑鄉村污水呈陽性　30萬人要快測

政府公布屯門區及北區共39個屋苑或鄉村的污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，顯示該些處所可能有隱性患者，主要涉及屯門時代廣場至香港黃金海岸一帶屋的苑，以及上水御皇庭及粉嶺牽晴間和鄰近吳屋村等。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約30萬個快速抗原測試包。



政府今日公布兩區的污水檢測呈陽性，名單如下：

屯門區（共27個屋苑）：三聖邨、屯門市廣場、新都大廈、屯門時代廣場、華都花園、錦華花園、香港黃金海岸、香港黃金海岸－海灣別墅、兆安苑、愛琴海岸、海景花園、碧翠花園、青榕臺、屯門閣、恒福花園、海譽、翠峰小築、翠濤居、雅德苑、雅翠苑、青山灣花園、龍騰花園、上源、星堤、星堤－花園大道、星堤－池畔大道及滿名山。

北區 （共12個屋苑或鄉村）— 御皇庭、吳屋村、丙崗、丙崗村、御景峰、顯峯、景盛苑、嘉盛苑、牽晴間、碧湖花園、祥華邨及天平邨。

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當局提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄；進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品，進行測試後需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。