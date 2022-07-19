男童上酒店被指派看守被禁錮男子　求情稱曾與事主打機　判感化令

13歲男童與朋友在機舖耍玩時，跟朋友到了一間酒店，被指派看守一名遭禁錮的大學生，男童因而被捲入了一宗涉及多人的禁錮案件。男童早前承認一項非法禁錮罪，今（19日）在西九龍法院（暫代區院）接受判刑，辯方求情指，男童「儍更更」加入，「看守」事主時更有問事主為何被困，又與事主一同打機及打牌。暫委法官許肇強接納不算嚴重禁錮，亦同意男童參與程度低，加上他早前已被拘留7個月，認為他已吸取教訓，故判男童接受感化12個月，又提他以後要帶眼識人。



現年15歲的首被告，早前承認一項非法禁錮，指他於2020年9月15至16日，在觀塘道326號工業家酒店一房間內，將事主X非法及損害性地禁錮，並違反他的意願將他羈留。

事主X被帶酒店要求提供電話號碼

許官引述案情指，事主X於當晚9時許被多名男子帶到酒店，有人將床頭櫃推至房門阻X離開。期間一名陳姓男子要求X提供電話號碼，X拒絕後被扯起衣領；另一名李姓男子恐嚇要X合作，否則會「見血」，又吩咐X，若有警員到場要扮作大家是朋友。

被捕稱只負責看住肥仔

翌日早上11時許，X發現看守的人士只剩下兩名在床上睡著了的男子，遂逃走並到警署報警。包括首被告在內等4名男子在酒店被捕，首被告在警誡下稱：「只係喺酒店負責看住肥仔。」

跟朋友上酒店才知X被禁錮

許官指，首被告當時只得13歲，母親患有思覺失調及糖尿病，父親因照顧妻子而兒子疏於管教，首被告因而誤入歧途。案發當日，首被告原本與同案被告李英斌一起在機舖打機，李接到電話後帶首被告到涉事酒店，首被告不想得失朋友未有拒絕，到埗才知道X遭禁錮，他愚蠢地選擇留下。X事後未有投訴首被告有任何行為，期間更獲提供食物及適當休息。

曾與事主打機及打牌

辯方求情時，首被告沒有心傷害X，只是「傻更更」犯案，角色被動，亦沒有收取報酬。首被告在「看守」X時，更曾問X為何會被困上酒店，兩人更曾一起打遊戲機及打牌。被告曾涉一爆竊案，本案屬保釋期間犯案，該爆竊案之後被判12個月感化令。

官提首被告以後好自為之

許官判刑指，事主X當日除了曾被人抓衣領及出言恐嚇外，沒有受其他暴力對待，犯案者曾兩次買食物給他，故亦不屬嚴重禁錮事件。首被告稍後時間才到酒店，只負責看守，參與程度低下，屬年少無知，少不更事，受人指使，考慮到首被告年輕尚輕，被捕後將事件和盤托出，之後經歷過7個多月的還柙，已獲深深教訓，判首被告接受12個月感化令，並寄語他說：「識朋友，你真係要帶眼，平日千萬不要到不良分子流連的地方，要好自為之。」

次被告案件押後至9月再訊

同案第二被告劉家豪，原定今早認罪，惟控方突通知將有更新版案情，之後又稱將有新證人，或會有新增控罪，辯方批評此情況對於劉的答辯不理想。許官最後將劉的案件押後至9月13日再訊。

案件編號：DCCC 481/ 2022