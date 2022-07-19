勞動節遊行違限聚令　黃浩銘指姜濤誕多人聚集　卻未有人被票控

黃浩銘、吳文遠及梁國雄等8人前年五一勞動節時，分成兩組人遊行，遭票控違反限聚令。裁判官裁定他們罪成，並判處緩刑。8人就定罪和判刑提上訴，案件今（19日）在高等法院審理。他們稱當時以4人1組，每組相距1.5米，遊行時間短，且當時已連續12天沒有新確診個案，原審裁判官卻裁定他們是群體聚集。黃浩銘今發言指，今年4月底「姜濤誕」時，大批歌迷在銅鑼灣聚集，人數更是他們的40至50倍，警方也未有發傳票，認為執法標準令人生疑。



八名上訴人：郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，被控參與受禁群組聚集罪。控罪指，他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。原審裁判官裁定他罪成，並判他們監禁14天，緩刑18個月。

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不會因有共同遊行目的而傳染

黃浩銘並無律師代表，他陳詞時稱，質疑原審官稱有考慮他們有「共同目的」這因素，但黃稱不會有人因有「共同目的」而傳染新冠肺炎，反之眾人當時有考慮防疫規定，表達意見時也分成兩組。

姜濤誕多人聚集未有人被票控

黃又指今年4月30日，男團MIRROR成員姜濤生日，有數以百計的歌迷在銅鑼灣聚集。歌迷人數更是本案的40至50倍，警方回覆報章時稱，沒有人因此被票控限聚令。黃認為執法標準難免會令公眾產生疑問。

黃浩銘指姜濤生日當天不少人聚集銅鑼灣卻被有人被票控。(資料圖片)

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質疑原審官看片評估距離不準確

代表第一、二和五上訴人的大律師黃宇逸陳詞時指，原審裁判官錯誤裁定8名上訴人屬聚集，未有考慮他們無論是意圖或行為上，均是以4人為1組，分別為「社民連組」及「工黨組」。此外，原審裁判官認為各人之間的距離少於1.5米，黃質疑原審裁判官透過涉案片段作評估，並不準確。

當時已連續12天沒有新確診個案

黃又指，原審裁判官錯誤裁定上訴人沒有合理辯解，以及分析平衡和平示威權利時犯錯，強調涉案遊行時間短，以4人一組，相距1.5米，案發時亦已連續12天沒有新確診個案。

未有證據證示威報道會誤導市民

判刑方面，黃指是次判刑明顯過重，是原則上犯錯。對於原審裁判官擔心示威經傳媒廣泛報道會誤導市民，令市民仿效，黃指未有證據支持該說法。

案件明續。

案件編號：HCMA187/2021