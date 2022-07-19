新世界前執董梁仲豪夫婦失逾1400萬財物　菲傭認罪加監至6年4月

新世界前執行董事梁仲豪與妻子，多番遭菲傭盜取珠寶名錶等，總值逾1400萬元。菲傭並找來兩名在港任傭工的親戚，助她典當賊贓。盜取財物的傭工承認6項盜竊罪，去年被判囚4年11個月。律政司認為判刑過輕，提出覆核，今（19日）在上訴庭處理。三名法官聽取陳詞後，認為原本的判刑明顯不足，改判傭工監禁6年4個月，日後下判辭解釋。



首被告NONES Carmelita Galay，早前承認於2018年6月至2019年9月間，在深水灣單位內盜取約200件珠寶首飾。原審法官除了考慮被告認罪外，亦因應首被告的母親患病及後病逝，接納她為了母籌醫藥費的說法，從而扣減刑期。

同案的次被告Nones Maricris Galay和第三被告Alagna Cristina Noble，為首被告的的姪女及表姊。兩人分別承認四項和六項處理贓物罪，被判囚1年4個月。

上訴庭法官今聽取陳詞後，認為原審法官未有考過案件的嚴重性，錯誤給予首被告刑期扣減，判刑明顯不足，原則上犯錯。上訴庭考慮首被告的刑責等，改判她監禁6年4個月，並會在兩星期內下判辭解釋理據。

案件編號：CAAR15/2021