國際米蘭主席張康陽被追2.55億美元案　求擱置被拒　官判建行勝訴

蘇寧電器集團前董事長張近東之子，即意甲球隊國際米蘭的主席張康陽，去年被追2.55億美元的債務損失，遭中國建設銀行以債權人身份入稟，建行並要求法庭作出簡易判決，張則要求擱置訴訟，又指本案不宜在香港進行。原訟庭法官陳健強今（19日）頒下裁決，駁回張擱置的申請，又指雖然張雖稱有員工偽造其簽名簽署涉案文件，但筆跡專家認為大部份與張的簽署吻合，認為該些簽署並非偽造，裁建行勝訴。



原告中國建設銀行(亞洲)，被告為蘇寧電器集團有限公司、張近東及張康陽，現時只繼續對張康陽興訴。

意甲球隊國際米蘭主席張康陽（圖，前），是中國蘇寧集團的創辦人兼董事長張近東的兒子。（Getty Images）

判辭指，蘇寧集團推出的「蘇寧小店」（Suning Smart Life)計劃，張康陽擁有的公司，在2020年8月作為借款人，與債權人達成1.65億美元的融資協議，及於2021年7月到期的8,500萬美元的抵押票據。

指案件內地審理較適合

張康陽曾申請擱置訴訟，認為兩名至關緊要的證人，均在內地處理較合適，且蘇寧的實體業務是在內地進行，認為訴訟應該於內地進行。惟法官指，這融資是與香港的銀行商議，亦涉及內地以外的貸款人，貸款亦支付予香港的Great Matrix，張的公司利用香港成熟的金融市場進行再融資，從內地以外的地方籌集了可觀資金，認為並無強而有力的理據要擱置訴訟，駁回張的申請。

筆跡專家證文件由張簽署

就建行申請簡易判決方面，法官指蘇寧是一家大規模，且在內地知名的私營企業，張康陽為蘇寧集團創始人兼董事長的兒子，曾在蘇寧擔任高級行政人員，現為意甲球會國際米蘭的主席，故認為張應為老練的人。他透過全資擁有的兩間公司，掌控了65%的蘇寧小店，卻含糊其詞地表示，或有員工偽造其簽名，代表Great Matrix和他本人簽署涉案文件，要求傳召筆跡專家。惟結果卻適得其反，報告指涉案文件上的6個簽名中，有5個為張所簽署，法官因而裁定建行勝訴。

案件編號：HCCL 4/ 2021