足球熱話︱蘇寧話事人慶祝國際米蘭捧盃　被前中超江蘇隊狙擊討薪

國際米蘭日前於意大利盃決賽，經加時後以4：2擊敗祖雲達斯奪冠，賽後國米主席、來自中國蘇寧集團的張康陽激情慶祝，在中國國內引起熱議。



國米主席張康陽在完場後帶領一眾球會管理層及工作人員走到場內瘋狂慶祝，又跟獎盃合照。他受訪時也十分激動，豪言國米寫下歷史新章，之後更在微博分享相片，並寫道，「I MADE IT（我做到了），終於再次捧起這座獎盃，但這不是終點。」

國米主席張康陽慶祝球隊贏得意大利盃。（Getty Images）

張康陽在微博分享國米捧盃的消息。（網上截圖）

只不過張康陽的身份相當尷尬，他是內地蘇寧集團創始人張近東的獨子，而蘇寧集團在收購國米之前，2015年便一度入主中超江蘇隊。雖然江蘇隊於2020年奪得隊史首座中超冠軍，卻「同人唔同命」，蘇寧集團在該季後即以資金困難為由，宣布停止運營球隊、退出中超，但就維持國米的業務。

更令人氣結的是，有指江蘇隊職球員被拖欠薪金。前江蘇隊奪冠功臣，包括國足隊長吳曦、吉祥、李昂、田依濃、張岩及外援特謝拉等，日前便紛紛轉發張康陽微博，向他追討已被拖欠超過1年的薪酬。

一眾為江蘇隊贏得中超冠軍的前球員向張康陽追薪。（網上截圖）

「恭喜國米逆轉勇奪意大利盃冠軍！祝賀集團和張總！可就在不到兩個賽季前，我們全體工作人員和教練球員在不被看好的情況下，也捧起了江蘇足球多年來第一個全國冠軍啊！更令人惋惜的，那兩天大家連與廣大球迷在南京一起慶祝的機會都不曾有過。」

「不會真的只有國外球隊努力才值得尊敬吧？我們這些球員和工作人員的欠薪等已經拖了一年多了，和解協議也違約了數個月。這一年多來已經抱着最大的理解和善意，希望你們能尊重這個集體每一個人在工作期限內的努力與付出。」

江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班：

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內地不少球評人或記者，也向張康陽表達不滿，有人斥他在「炫富」。記者馬德興則大罵：「躲在國外，拿國人的錢，去混個什麼冠軍，有鳥用嗎？先把欠江蘇球員、江蘇俱樂部（球會）員工的錢還了！還我江蘇足球隊！！！！！」