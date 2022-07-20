劏房租管｜酷熱難擋開冷氣焗捱貴電費　關注組織倡政府設能源補貼

周六（23日）大暑前酷熱持續，酷熱天氣警告生效，劏房戶環境擠迫，更是悶熱。有劏房戶表示，家中小朋友因天氣太熱睡不著、出熱痱，即使電費貴「唔捨得」還是要開冷氣。他們的情況並非個例子，有關注劏房戶組織指，近月聽到不少街坊有類似情況，有劏房戶因而要多交1000元電費，也有劏房戶強忍炎熱不開冷氣，在家中暈倒。該組織建議，政府為劏房戶提供能源補貼：「開冷氣都無咁就住、就住，生活得舒服啲。」



▼劏房居住環境▼



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劏房有窗朝早曬到夜晚 劏房戶：唔捨得開冷氣

劏房戶葉小姐今早在電台節目表示，以往與家人同住天台屋，遇上炎熱天氣，床鋪太熱，一家人都會睡地下，直言「天台屋好恐怖。」葉小姐一家現時已搬到另一所居於80呎劏房，雖然有窗戶，但室內仍然是「朝早太陽出嚟就曬到夜晚黑，非常之熱」，縱然業主有提供冷氣，但她坦言「好貴，有時都唔捨得開。」

熱浪下孩子睡不著兼出熱痱

葉小姐提到，有時感到炎熱，便「開一開（冷氣），開凍咗就熄咗佢。」在晚上睡覺時才會長開冷氣。但她續指，家中的孩子現時仍會因為太熱而睡不著，身體也長出熱痱。她形容，每次回家開門都感到「熱浪衝埋嚟」，所以在疫情失業後，她都盡量外出，到有冷氣的地方，不留在家中。

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炎熱天氣「焗開」冷氣 有街坊多交1000元電費

葵涌劏房居民大聯盟成員余文彥指，近月收到不少居於劏房的街坊反映，自上月底已長期要開冷氣，當中包括有媽媽帶兩名都是6歲以下的小朋友，因室溫太高易影響小朋友情緒，令街坊要長開冷氣，多交1000元電費。

住劏房長者慳電費強忍炎熱 結果暈倒家中

余文彥指，特別天台屋由鐵皮建成，若然不開冷氣，室溫會比室外氣溫更高，室內的傢俬也會變熱，「原理同焗桑拿，不過唔係享受，係折磨。大人仲可以忍受下，但小朋友疫情要上網課，呢啲完全避免唔到。」她表示也聽過些個案，有居於劏房的長者為慳電費強忍炎熱不開冷氣，最後在家中暈倒。

葵涌劏房居民大聯盟成員余文彥（右二）表示聽過些個案，劏房戶為慳電費強忍炎熱不開冷氣，最後在家中暈倒。（王潔恩攝/資料相片）

劏房戶甚少考慮去避暑中心

至於政府開放避暑中心，余文彥直言「係去到好極端狀況，街坊先會考慮，可能熱到40幾度先考慮。」她解釋，街坊大多非「一枝公」，他們都有家人，盡可能都不考慮去如避暑中心如此「公開」的地方暫避一晚。她舉例指打風時，街坊都可能選擇早一晚去朋友家暫住，而非到民政署開放的中心。

劏房租管實施仍被濫收電費 若有補貼無須「就住就住」

余文彥指出，劏房戶交水電費並非直接到相關機構付費，而是交給業主，當中或涉濫收，令不少街坊因為考慮到負擔重，而選擇盡量節省能源使用。她續引述過往的研究，指能源開支佔不少街坊入息5%，建議政府為劏房戶提供能源補貼，令他們「開冷氣都無咁就住、就住，生活得舒服啲。」