英國熱浪｜移英港人不裝冷氣　多招抗酷熱　食冷麵飲凍竹蔗茅根水

熱浪橫掃歐洲，英國史上首度記錄到攝氏40度以上高溫，至今日（20日）才轉涼。移英一年的港人Helen今在電台節目上分享應對熱浪方法，包括關窗簾、貼反光紙、夜晚食冷麵、煲竹蔗茅根水等，更笑言不少方法是跟當地人學習：「佢哋係地頭蟲，識應對。」她也提到，當地的物價有明顯上升，但上升幅度不算很大，能否負擔要視乎個人。



▼熱浪橫掃歐洲▼



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家中關窗關窗簾減少熱空氣流入

移英一年的Helen在商台節目表示，英國昨日氣溫高逾攝氏40度，她在社交平台見到朋友分享方法，嘗試在家中關窗及關窗簾，減少熱空氣流入屋內，她坦言屋內地下效果不錯，但二、三樓效果較差，但日落後，屋內會更焗。

香港帶兩座檯風扇「唔夠用」 再添座地扇 裝冷氣成本高

Helen指，在最熱的一日，她在家中煲竹蔗茅根水、夜晚食冷麵、食西瓜避暑。因當地早前已遇過一次熱浪，當時她及家人覺得兩部從香港帶來的座枱風扇「唔夠用」，已多買一部座地風扇，今次亦派出用場，但她坦言無意安裝冷氣，因成本高、且會用的次數不多。

圖為7月18日，倫敦地下鐵。地鐵內雖然有空調，但月台沒有，乘客在列車上都要撥涼。（AP）

英國部份學校停課或半日課 員工可WFH

因應熱浪，英國當地部份學校停課，或提早放學，以免學生中暑。一些繼續上課的學校，學生不用穿著校服，可改穿體育服：「都係務求佢哋舒服啲。」另外，有些企業亦著員工留家工作，減少外出。

英國的物價近來引起關注，Helen指留意到物價有明顯上升，但上升幅度不算很大，能否負擔要視乎個人。反而，她覺得當地油價，如全球各地一樣，有最明顯升幅。