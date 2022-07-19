歐洲未準備好應對熱浪來襲　英國熱到政府要求國民留家工作

在新冠疫情下，英國政府要求人們逗留家中，在家工作；今天疫情放緩社交限制措施放寬了，但政府還是敦促了人們留在家中，在家工作。因為天氣實在太熱，熱到不合適上班。



熱浪侵襲歐洲，英國大部分地區都響起了紅色的酷熱天氣警報，達到了接近38度的高溫。酷熱天氣下上班是痛苦的，因為倫敦不少地下鐵路線都未安裝空調系統，儘管列車都開着冷氣，但在月台等車時會非常悶熱。

酷熱的天氣亦可能讓鐵路彎曲，列車為駕駛安全而降低車速。在上周倫敦一個車站外的鐵路才因炎熱高溫「自燃」起來發生火警，一度讓列車服務暫停。

圖為7月18日，倫敦地下鐵。地鐵內雖然有空調，但月台沒有，乘客在列車上都要撥涼。（AP）

會因酷熱影響交通服務的還有機場，酷熱高溫溶化了瀝青，導致跑道無法使用，讓倫敦魯頓機場一度航班服務受阻。

但這不僅是地下鐵，在英國的建築物本來就不是為炎熱夏天而設。特別是舊式的房屋，都是設計應付寒冷天氣保溫設計，酷熱天氣讓室內溫度進一步提升。

英國零售商會表示，風扇和空調機的需求在近日飆升。英國最大的百貨公司之一，約翰路易斯（John Lewis）發言人表示，與同期相比，過去一周風扇的銷售額增長了250%，而與2021年相比，空調銷量亦增長了525%以上，這正好反映英國大部分家庭都沒有空調。根據2021年的一項研究，估計英格蘭有空調的家庭大概只有5%。

電力需求急增但供電減少

酷熱天氣亦造成電力緊急，能源價格提升。俄烏戰爭讓外界對天然氣供應短缺擔憂，歐洲將可能因天然氣不足難以過冬，但夏天因酷熱電力需求急升，讓能源危機提早降臨。

在法國，因酷熱天氣影響反應堆降溫，核電廠只能提供約一半的電力。熱空氣滯流風力不足，亦影響德國的風力發電。而空調的需求增加，加重發電廠負擔。為補充電力需要傳統火力發電站要加大運作，推高了能源價格，家庭電費節節上升。

熱浪亦影響農業收成，持續酷熱天氣令河流蒸發，意大利波河地區農田因水流減少導致農田水分不足，衝擊當地農民。