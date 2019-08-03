【防災零距離】熱浪席捲全球　酷熱天氣已成災難嗎？

根據天文台的天氣回顧資料，6月錄得有紀錄以來最高溫的6月，而天文台早前發表過，本港在本世紀中至末的平均氣溫會較1986-2005年平均分別高約1度至2度及1.5度至3度。全球方面，聯合國的資料指出由1880至2012年間，全球平均氣溫每年上升了0.85度，全球暖化帶來的氣溫上升，可以帶來突發性和慢性的災難性影響，今次我們會談談其中一個跟氣溫有關的突發性災難 –– 熱浪。 災害風險無處不在，但防災的意識和行動，是人人都能學懂和做到的。「防災零距離」專欄以此為宗旨，由香港賽馬會災難防護應變教研中心 撰寫，跟讀者從以往發生過的災難去反思和學習，並集結不同地方和專家的防災知識和經驗，希望讓讀者感到「防災」其實不難，也不是一件遙不可及的事。 【防災零距離】系列六 撰文：香港賽馬會災難防護應變教研中心

歐洲熱浪：法國巴黎打破高溫紀錄，市民嬉水消暑。（美聯社）

熱浪正在數個國家中肆虐 亞太區也不幸免

今年進入夏季後，已有數個國家被熱浪肆虐，除了因酷熱天氣帶來的直接健康影響，如熱衰竭及因酷熱天氣誘發的慢性病併發症和中暑死亡外，酷熱天氣亦為多個國家帶來多場山火。在歐洲，法國是其中一個重災區，今年的熱浪為法國帶來破紀錄攝氏46度高溫，政府宣布一系列的緊急措施，包括停課、車輛限駛、額外醫療服務等等，是次熱浪在法國造成數人因中暑而死亡，另外還有間接的死亡個案，當中包括高溫誘發的疾病及因消暑游泳而遇溺的個案。除了法國，歐洲其他國家包括德國、波蘭及捷克也錄得破紀錄的六或七月高溫。

亞洲國家和澳洲對熱浪也不陌生。今年初，澳洲的3月錄得有紀錄以來最高溫的月份，高溫引起多場山火，熱浪也令葡萄收成和其他農業受影響。2018年7月，日本經歷了一場導致過百人死亡的熱浪，日本政府把這場熱浪定性為天災；今年5月，日本再被熱浪侵襲，北海道錄得5月39度的歷史性新高，數百人因與熱相關的疾病而入院，當中包括因中暑死亡的個案。

日本今年的熱浪令人關注當地老年貧窮的問題。(路透社)

熱衰竭及中暑高危族：長者、兒童、肥胖及慢性病患者

根據美國疾病管制與預防中心，以下人士均屬中熱衰竭及中暑高危族：

- 65歲以上長者：身體對外間溫度的調節和適應較弱，而且不少長者都是長期病患者；

- 肥胖人士、長期病患者如：患心臟血管疾病、或長期服用藥物人士，有些藥物可能影響體溫調節，增加中暑風險；

- 4歲以下兒童的體溫調節功能還未發展成熟，屬熱衰竭及中暑高危族。兒童未必懂得表達熱衰竭帶來的不適，在高溫環境下，照顧者要多加留意兒童的狀況，除了留意一般的熱衰竭及中暑徵狀，留意幼兒有沒有鬧情緒、神情呆滯、嘔吐，呼吸及脈搏加速，也可幫小孩量體溫，當熱衰竭惡化成中暑時，幼兒可能會沒有出汗情況及神情呆滯，這是非常危急的情況。

另外，在外國，不時都有小孩因被留在已停止引擎的車箱中而中暑死亡的個案，去年在美國便有52名小孩因被留在車廂中而中暑死亡，除了因為照顧者疏忽外，也因為他們没有注意到車箱停止引擎後的溫度會快速攀升，很快便會升至可致命的溫度，對不能自己離開車箱的小孩尤其危險。所以，即使只是停留片刻，也切勿獨留小孩在車廂中。

勿把兒童獨留車廂，因為停車熄後，車廂氣溫會急升。（教研中心FB專頁圖片）

熱衰竭及中暑的徵狀、預防及急救

熱衰竭是指在熱的環境下過久，身體過度流汗而喪失鹽份及水份而造成的反應，如未能及時散熱及治療，可以惡化成中暑，而中暑是可以致命的，是非常危險的狀況。熱衰竭的徵狀有：

流汗加劇心跳加速體力衰竭暈眩頭痛肌肉抽筋

當發現自己或身邊的人有熱衰竭徵狀，應立即替患者降溫，將患者移至陰涼的地方，以冷水為患者抹身，也可以用冰塊於患者頸側及腋下令身體降溫，如發現患者有發冷跡象，就要停止為他降溫。如情況有好轉跡象、患者神智清醒及沒有嘔吐，可慢慢讓患者飲水；如情況惡化或患者不省人事，便要立即報警求助，不要給予不省人事的患者飲水，以避免引致窒息。香港紅十字會的Youtube 頻道及「紅十字急救通」應用程式有更多關於中暑急救的知識可供參考。

賽馬會災難防護應變教研中心提醒市民要注意自己及身邊的人有沒有熱衰竭及中暑徵狀。（教研中心FB專頁圖片）

要預防中暑的兩大要點，就是避免在酷熱及潮濕的天氣下，長時間進行劇烈運動，及不要令自己有脫水情況；提醒自己及身邊人要定時飲水，不要待口乾才飲水。另外，可以適量飲用含電解質飲料或果汁來補充身體水份，不要飲用含有酒精的飲料作補充水份之用，因為酒精可導致身體脫水，飲用含有酒精的飲料內24小時可以增加患上與熱相關的疾病。

時刻補充水分，對預防中暑十分重要。（教研中心FB專頁圖片）

世界氣象組織：今年的熱浪情況並不異常

世界氣象組織本月發表聲明，表示今年的熱浪情況並不異常，而是貫徹全球暖化情況。根據全球暖化的趨勢，全球熱浪情況會開始得更早，而且會維持更長時間。似乎現今的人，除了要盡力減排以減緩全球暖化的現象，也要學習適應在上升的氣溫情況生存。

香港賽馬會災難防護應變教研中心

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