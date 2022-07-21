熊貓安安離世｜記者上周四見最後一面　食竹1分鐘　行動遲緩躺地

全球最長壽的雄性大熊貓「安安」由於近日健康情況持續轉差，海洋公園今早（21日）表示，已於今早8時40分為安安進行安樂死，終年35歲，但已相等於人類105歲的高齡。《香港01》記者於上周四（14日）曾於海洋公園見到安安離世前最後一面，當時牠雖願意進食竹葉，惟時間並不長，很快已躺在地上不願活動。



▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



大熊貓「安安」和「佳佳」為中央慶賀香港回歸兩周年的禮物。其中佳佳已於2016年10月與世長辭，享年38歲（相當於人類的114歲）。而今年35歲（相等人類105歲）的安安亦於今日離世。

安安的健康狀況在過去數周持續轉差，出現食慾不振的情況。《香港01》記者於7月14日曾室海洋公園直擊安安的情況。據記者現場所見，上周四下午約5時，安安仍有於睡房活動，但並沒有於展館與市民見面，僅可透過監控鏡頭，於館內的電視螢幕觀察安安的情況。只見安安行動遲緩，躺在地上一段時間後喝水，並進食竹葉約1分鐘，便繼續躺在地上不動。

▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



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海洋公園主席龐建貽早前曾與傳媒會面，他表示，「安安最近情況麻麻地」，期望港人多入場為安安打氣。可惜安安身體十分虛弱，今日終於走到生命的盡頭。

▼大熊貓安安回憶錄▼

