清潔承辦商前監督涉偽造兒子出勤紀錄　騙薪35萬元　廉署起訴兩人

廉政公署昨日（20日）落案起訴一名中環商廈清潔服務承辦商前監督及其兒子，控告他們涉嫌偽造出勤紀錄。該監督涉訛稱其兒子於涉事商廈任清潔工約兩年半，惟其實從無在該幢大廈工作，欺詐承辦商支薪共約35萬元。

二人已獲廉署准予保釋，明日在東區裁判法院應訊。



廉政公署昨日（20日）落案起訴一名中環商廈清潔服務承辦商前監督及其兒子，指兩人涉嫌偽造出勤紀錄，於約兩年半內欺詐支薪共約35萬元。（資料圖片）

涉事的葉劻祐今年42歲，ISS Facility Services Limited (ISS)前監督；及其兒子葉偉樂，24歲，報稱ISS前清潔工，同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

葉偉樂另被控一項交替罪名，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

案發時葉劻祐為ISS一名監督，該公司是中環一幢商業大廈的清服務承辦商。葉劻祐負責招聘及監督清潔工，他於2017年12月為葉偉樂登記加入ISS，報稱受其監督在該幢大廈任職清潔工。

控罪指葉劻祐及葉偉樂涉嫌於2017年12月至2020年6月期間，向ISS虛假地表示葉偉樂的出勤紀錄準確反映其上班時間，並意圖詐騙而誘使ISS按照出勤紀錄發放薪金，而導致二人獲利或ISS蒙受不利。

涉案人從無工作但獲出糧兩年半

廉署發言人指，葉偉樂涉嫌從沒有在該幢大廈執行清潔工作。ISS於上述期間透過葉偉樂的銀行帳戶向其支薪共約35萬元。

交替控罪指葉偉樂涉嫌於2018年1月至2020年7月期間，知道或有合理理由相信上述在其銀行帳戶內約35萬元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴二人。ISS在廉署調查案件期間提供全面協助。二人已獲廉署准予保釋，明日（22日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。