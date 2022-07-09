廉署開放日首用導覧系統播放導賞　列隊認人室成最受市民歡迎

廉政公署舉辦開放日，作為慶祝特區成立25周年的活動。廉署共收到約5800份申請，當中近3000份申請獲派發入場券，參觀廉署大樓內部設施，包括展覽廳、錄影會面室、列隊認人室、扣留中心及槍械設備等。其中「列隊認人室」成最受市民歡迎，有參觀的市民表示，平常很少見到這類設施，今次能夠親身體驗，感到很高興，又期望廉署能夠繼續打擊貪污，讓香港社會保持廉潔。



今年廉署首度採用「導覧系統」，市民只需透過耳機，便可聆聽到導賞員的講解，以保持社交距離。開放日今年設有AR互動遊戲及遊戲攤位，讓市民從中了解廉署的工作，特色影相區可供市民「打卡」拍照留影。



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廉政公署本周末（9日及10日）及7月17、30日及31日，共舉辦5天開放日，予早前申請成功的公眾到廉署大樓參觀。署方期望透過開放日，向公眾展示 「堅決反貪 從未改變」的初心，繼續與巿民攜手維護廉潔公平的核心價值。

展覽廳內設有多個展覽版，介紹廉政公署的歷史及一些過去的調查，例如在1974至1977年間，反貪污運動如火如茶，廉署曾根據 《防止賄賂條例》 第十條，以生活水平與公職收入不相稱為由，向10名潛逃的前公職人員發出逮捕令。另外，展覽亦展示不同歷史的紀錄之最，如耗時最長的案件、假質數量最多的案件及最鉅額的充公款項等。

「錄影會面室」中央是一張三角枱，一般由兩名調查人員查問一名涉案人士，而調查人員會坐在斜線兩邊。房內設有2部閉路電視，一部是只拍攝涉案人士的容貌，另一部則拍攝全個房間的環境，而頂頭天花板設有錄音裝置。

廉署人員提到，房內有一個螢幕可播放證據片段，會面的所有過程會同步錄影錄音，而錄影光碟會分為「紅黃綠」三色，紅光碟只記載會面過程時，該名人士的容貌，而光碟亦會「畀返市民」作紀錄；綠光碟是供調查人員翻看會面紀錄，方便查案；至於黃光碟，只會用作呈上法庭之用，為避免損壞，光碟會被封存。

繼2019年後，廉政公署今年再舉辦開放日，作為慶祝香港特別行政區成立25周年的活動。 （資料圖片）

最受市民歡迎的參觀位是「列隊認人室」，採用茶色反光玻璃，通常會安排9人站立於數字牌後，予證人認人，而當中只有1人是嫌疑人 ，其餘8名為演員。為確保公平，他們與嫌疑人外型及高度相約。廉署人員表示，若認人程序涉及2位嫌疑人，署方會增加難度，將安排12人站立，予證人認人。

至於位於10樓的扣留中心，共設20個標準獨立扣留室，被拘捕人士最長會被扣留48小時。房間大約80平方呎，為安全理由，房內所有設備，例如床及枱櫈均牢固在地上，以防被捕人士傷害廉署人員。

市民還可一睹及接觸廉署證人保護及槍械組，在工作時會佩備的槍械及裝備。現時廉署使用的奧地利生產的「Glock 19」半自動手槍，其較以往用的手槍，如「史密斯威森M13轉輪手槍」 (Smith & Wesson Model 13)輕身，亦可發達15粒子彈，以加強火力。至於訓練手槍，廉署人員指，他們分為紅色及藍色，前者功能為練習扳機，不能射出子彈；後者是彩彈槍，在戰術模擬訓練中使用。

今年亦設AR互動遊戲及遊戲攤位，讓市民從中了解廉署的工作，例如「全城蒐證」 ，市民可在遊戲中協助廉署調查人員從文件、電腦及收據中，找出貪污證據。「特色影相區」可供市民拍照留影。

廉政公署首席廉政教育主任梁翠霞表示，市民對於今次開放日的反應活踴，出席率高。（張浩維攝）

廉政公署首席廉政教育主任梁翠霞表示，市民對於開放日的反應活踴，出席率高，今日共有19個參觀場次，明日（10日）則有17個場次，每個時段可接待80人，並會分成2團，即約40人為一團進行參觀。

為應對疫情，梁翠霞表示已採取多項工作，例如不同樓層設有消毒機，公眾接觸的物品亦會加強消毒，今次署方首度採用「導覧系統」，市民只需透過耳機，便可聆聽到導賞員的講解，以保持社交距離，「可以企疏啲」，市民進入大樓時要使用「安心出行」及符合「疫苗通行證」要求。梁翠霞提到，由於場內不准除下口罩飲食，所以今年並無提供「廉署咖啡」。

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市民蔡先生表示，為加深對廉署工作的認識，所以特意來參觀。他認為「列隊認人室」最特別，因為平常很少見到這類設施，今次可以親身體驗，感到高興，期望廉署能夠繼續打擊貪污，讓香港社會保持廉潔。市民徐小姐則表示，透過今次展覽了解到廉署不同方面的資訊，又指最喜歡「列隊認人室」，是因為從未接觸過，「之前只是在電視看過」。

是次開放日是廉署成立以來第10次，署方早前已透過電腦抽籤方式，向公眾派發約10000張入場券。已領取入場券的市民，可依據入場券指定的日期和時間參與導賞活動。