見10內褲掛屋外忍不住全偷　小巴司機被捕後認內褲愛好者　判感化

小巴司機回家途中，經過一戶人家有人把10條女裝內褲掛在冷氣機下，便即全部偷走，惟該住戶有安裝閉路電視並拍下情況，警方根據線索把司機拘捕，司機警誡下直認是一名內褲愛好者。他早前承認盜竊，案件今(21日)在觀塘法判刑，裁判官接納報告建議，判司機接受感化12個月。



10條內褲總值100元

被告林川峰(38歲，小巴司機)，承認兩項盜竊罪，指他控於2022年2月4日，在將軍澳富寧花園一單位外，偷竊4條總值40港元的內褲，及6條總值60港元的內褲。

內褲已掛在單位外數天

案情指，涉案單位的男戶主與兩名分别21及13歲的女兒同住。該住戶於今年1月31日洗衣後，把衣服包括涉案的10條女裝內褲掛在冷氣機下方，惟他們於2月4日發現內褲全部不見了，翻查閉路電視片段，發現一名可疑男子在凌晨時分偷走內褲遂報警。

被告稱見內褲衝動下全偷

警方經調查後，鎖定一名疑犯，並於2月10日行動時拘捕被告，被告警誡下直認是內褲愛好者，當日返家時見到涉案的內褲，一時衝動下全部偷走。警方之後在被告住所內尋回該10條內褲。

案件編號：KTCC 736/2022