被偷到沒內褲穿！少女30條內褲兩月內全遭盜光　見犯案畫面崩潰

內地發生奇葩盜竊案，重慶一名少女於短短2個月被狂偷30多條內褲，被偷到着急又害怕，「連換的都沒有了」，於是決定設置閉路電視查個究竟，果然「不負所託」拍下了犯案的兇手及偷竊過程，讓她看到相當崩潰。



重慶少女小杜於短短2個月被狂偷30多條內褲，被偷到及着急又害怕。（影片截圖）

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綜合內地傳媒報道，住在重慶渝北龍溪街道一個社區內的少女小杜，近月遇到離奇事件，她晾曬在陽台的內褲接連失蹤。起初小杜以為是被大風吹掉了，惟短短2個月她已丟失了30多條內褲，令她既着急又害怕。

不過仔細觀察附近環境，小杜發現其內褲被丟在角落裏，甚至會出現在其他業主的大門把手上，令她懷疑是有人預謀犯案，「全部遭偷完了，好氣人嘛，想起很嚇人，全部偷完了，不止一次」。小杜的室友也對事件感驚訝，「我都不好意思說了，有一天她連換的都沒有了，我們連夜出去買，真的是偷乾淨了」。

小杜室友表示，「我都不好意思說了，有一天她連換的都沒有了，我們連夜出去買，真的是偷乾淨了」。（影片截圖）

於是小杜安裝了閉路電視，果然拍下了「兇手」真身。從片段見到，有一名戴口罩男子在凌晨1點30分出現在小杜居所的平台上，伸手進鐵窗內將她的內褲取走。

「內褲大盜」現出真身▼▼▼

看到閉路電視片段中的「內褲大盜」，小杜感到崩潰，「都是內褲，他只偷內褲，其他都不偷」。小杜之後報警求助，警方正調查事件；大廈物業管理負責人估計，該男子應是同一棟大廈的居民。