同性婚姻未被接納　岑子杰上訴指保護傳統制度　非要排除其他形式

前民間人權陣線召集人岑子杰，不滿與丈夫在外地結締的婚姻，在港不被承認，遂提出司法覆核。原審法官指，岑非就特定政策或法例而提出覆核，因此裁定岑敗訴。岑提出上訴，今(21日)在上訴庭處理，他的律師指，在保護傳統婚姻的制度時，也不應阻止其他形式的結合。律政司的代表卻回應稱，政府亦沒有責任保障同性伴侶可享結婚的權利。法官押後裁決。



申請人岑子杰，答辯人律政司司長。

不承認外地結締違反基本法

岑子杰的律師指，即使《基本法》第37條保障異性婚姻，但未有排除同性婚姻，又指保障傳統婚姻制度下，亦不應阻止其他方式的結合模式，如民事結合，認為不承認在外地結締的同性婚姻，是違反《基本法》第25條就法律面前人人平等的保障。對於原審法官指，岑非就特定政策或法例而提出覆核，因而裁定他敗訴，律師強調，是次爭取是為了一特定而非龍統的權利。

政府沒責任保障同性伴侶可享結婚權利

律政司代表則回應指，《基本法》的相關條文是要保障異性婚姻，現行制度正是要維持傳統婚姻。此外，政府亦沒有責任保障同性伴侶可享結婚的權利。

案件編號：CACV557/2020