竹篙灣疑突改離營條件　險令準新人婚禮延期　準新娘：行政混亂

根據衞生署在網上發放的資訊，確診新冠肺炎人士或其密切接觸者，如已接種至少兩劑疫苗，在第六及第七日快測連續呈陰性，理應可提早結束隔離及檢疫。但有準新娘今日（22日）向《香港01》表示，早前因未婚夫確診，兩人需一同入住竹篙灣社區隔離設施，即使兩人已打兩針，並已有連續兩日的快測陰性結果，在離開之際卻被工作人員阻撓，稱須有核酸檢測陰性結果方可離營，險導致婚禮要延遲，兩人多番交涉後，終分別在昨日傍晚及今午，在未有核酸檢測結果前獲安排離營。

該對準新人指，已翻遍網上的政府資訊、多番致電政府熱線，仍無法得知現時提早結束隔離及檢疫的準則，斥當局行政混亂。他們質疑若未能如期離開隔離設施，明日（23日）的婚禮便需延期，料要額外花費三四萬元。

《香港01》已就事件向保安局及衞生防護中心查詢，正等待回覆。



▼竹篙灣社區隔離設施▼



準新娘黃小姐表示，未婚夫本月15日確診，19日入住竹篙灣社區隔離設施，因為她是密切接觸者，也須到隔離設施檢疫。而據她理解，已接種至少兩劑疫苗的人，只要在第六及第七日快測連續呈陰性，理應可提早結束檢疫，她昨日（21日）已符合要求，但離開時卻被指早前在隔離設施內做的核酸檢測未有結果，被拒離營。

她的未婚夫陳先生同樣持連續兩日快測陰性卻被拒離營，陳先生表示，他在網上呈報後一直未收到隔離令，而入住隔離設施後更一直不知道要做核酸檢測，不論是房間內的指引、及網上資訊均未提及，也無職員安排相關檢測。

陳先生早前更曾以短訊，與隔離設施員工確認，持兩日快測陰性可離開隔離設施，所以安排朋友昨晚開車來接他，期間他曾將車牌號碼告知隔離設施職員。但昨晚朋友來到現場，職員卻以陳先生無核酸核測陰性結果，拒絕他離營。

陳先生早前更以短訊與隔離設施確認，持兩日快測陰性可離開隔離設施，所以安排朋友昨晚開車來接他。（受訪者提供）

多番交涉今午終在無核酸核測結果下獲放行

一對新人其後不斷致電政府的熱線，惟接聽者均稱不知道或不清楚相關安排，「每個人講嘅都唔同，推卸責任。」黃小姐續指，昨日原定早上離營被拒後，因設施內的員工知道她要結婚，也多番代她向負責人人反映，終在昨日傍晚成功離營，她坦言感激現場職員的協助，但質疑「其實我當時都無收到核酸核測結果，即係唔重要，咁（負責人）點解要留難我？」

而陳先生今早在隔離設施，做完核酸核測，同樣在未有結果的情況下，獲通知稍後可離開，「都唔知想點。」他坦言一日未成功離營，仍擔心會出現有變數。陳先生終在今日中午時份成功離開隔離設施。

▼竹篙灣社區隔離設施▼



現時網上資訊未提核酸核測

據衞生防護中心現時在網上發布的《提早完成隔離和家居檢疫條件》，列明已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院的感染人士以及密切接觸者，如已接種至少兩劑疫苗，在第六及第七日快測連續呈陰性，理應可提早結束隔離及檢疫。該文件並未提及須進行核酸核測，《香港01》正就事件向相關部門查詢，了解上述條件是否已有更新。

梁子超 ：若涉變異病毒 加核酸核測是較穩妥做法

呼吸系統專科醫生梁子超估計，現時疫情正上升，當局或有意收緊防疫安排。快測敏感度有限，但第五波疫情高峰期確診者多，牽涉社會人力安排，故當時採用較寬鬆的方法，讓確診者或檢疫人士盡快重投社會，但連續兩日快測有時只表示確診者的病毒量低，不能排除部分人仍有傳染性，認為在涉及變異病毒株的個案，收緊相關條件、用核酸核測是一個較穩妥的做法。

梁子超續提到，政府或有部份措施未及向公眾交代，令部分人士未及準備，以致期望上有落差，情況不理想，期望政府如收緊防疫安排宜及早公布，避免有誤會產生。