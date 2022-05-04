59歲長期病患男竹篙灣隔離昏迷不治　衞生署指評估不宜居家隔離

資深藝人曾江上月底被發現倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間，被質疑檢疫酒店支援不足。不足一周，本月初再發生有長期病患的男確診者在竹篙灣隔離期間與家人失聯，職員接報後才發現男子在房內昏迷，送院搶救證實不治，警方將案件列作送院時死亡案件處理。

醫管局今日表示，該名病人患有高血壓、糖尿病及腎衰竭，民安隊人員周日（1日）中午發現他在房內不省人事，故召喚救護車送往北大嶼山醫院，但送到急症室時已發現沒有心跳。衞生署亦指，會透過網上問卷評估患者健康狀況，再決定需否安排入住社區隔離設施。

有醫生認為，當醫院床位不再出現飽和，應考慮盡量接收有多重高風險因素的確診者，以免浪費資源，並減低風險，亦提醒長期病患者切勿掉以輕心，稍有不適應及早求助。

《香港01》正向負責竹篙灣管理的民安隊查詢，暫未獲回覆。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(4日)在疫情記者會表示，一名有高血壓、糖尿病及腎衰竭的59歲男病人，曾在2018年接受腎移植，亦患有睡眠窒息症及心臟衰竭。他在4月28日快測呈陽性，送入竹篙灣隔離，5月1日中午民安隊發現他在房內不省人事，隨即派醫療隊到場急救及召喚救護車，中午約12時52分送往北大嶼山醫院救治，送院期間一直為其急救，但到急症室時已發現沒有心跳、血糖亦低。

醫院隨即為患者插喉，並注射五劑強心針，下午2時29分證實死亡，遺體會送往公眾殮房及轉交死因庭跟進。李立業稱，竹篙灣日常運作由民安隊負責，不便評論隔離措施。他又指，如隔離期間確診者病情有變化，將轉送其他治療設施；如有需要，醫管局可協助檢視病人病歷，評估是否較適合送院治理。

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，透過兩個網上平台收集病人資料，包括了解病徵、年紀、家居狀況（如有否獨立房間及廁所）、是否孕婦、免疫力低、有否自理能力等，再決定家居隔離還是送入社區隔離設施。如認為患者在家居隔離有風險，會安排入住社區隔離設施；如有危險因素，會建議前往急症室求醫。歐指，根據患者提交資料，他被安排到竹篙灣隔離，反映其不適合家居隔離。

警方亦回覆指，周日下午1時42分接報，指一名59歲徐姓男子在隔離房間昏迷，送往北大嶼山醫院搶救證實死亡，已將案件列作送院時死亡案件處理。

梁子超認為，當醫院床位不再出現飽和，應考慮盡量接收有多重高風險因素的確診者，以免浪費資源。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，有心臟病、血管循環系統、糖尿、癡肥等問題病人，病情有機會突然迅速轉差，例如出現心肌炎、心跳突然轉慢，短時間可致命，較適宜在醫療機構接受觀察，隨著確診個案減少、醫院負荷減輕，當局應考慮把有多重高風險因素的確診者直接送往醫院治理，竹篙灣則預留給低風險確診者，否則只會浪費醫院床位。

梁稱，即使已接種三針疫苗加強保護，但不等於有多重風險因素人士不會出現嚴重突發性後果。有長期病患的確診者如送入竹篙灣，至少應帶備14日藥物，但指有時問題並非在於缺藥，而是病情因新冠肺炎迅速惡化，快得無法及時求助，故提醒有高風險因素患者要時刻觀察自己的健康狀況，如有發燒、胃口轉差、疲倦、心口痛等前奏症狀，切勿掉以輕心，應及早求助。

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