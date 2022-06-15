與家人共用睡房廁所　患者須入竹篙灣隔離　陳肇始：市民不用擔心

疫情近日有反彈跡象，酒吧、學校等接連爆疫。政府昨日（14日）宣布，在防疫措施「加辣」，包括要求酒吧、夜店等的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快速測試陰性證明，以及確診者若與家人共用睡房及廁所，須入住指定檢疫設施。

食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在電台節目表示，近日確診個案回升，認為隔離是有效措施截斷傳播鏈，故若確診者呈報與家人共用洗手間和睡房，將要送到竹篙灣社區隔離設施，強調隔離設施有獨立房間及醫護人員，市民不必懼怕。



陳肇始早上在港台節目《千禧年代》表示，近日確診個案有上升趨勢，為截斷傳播鏈，已快速做好個案追蹤和流行病學調查，隔離亦是有效措施，若家居條件許可，政府一直容許患者居家隔離，惟衞生防護中心近日發現有多個垂直和橫向傳播個案，故要更嚴格執行隔離安排。

食物及衞生局局長陳肇始。(資料圖片／梁鵬威攝)

她提到，若患者呈報與同住的密切接觸者共用房間和洗手間，將會導致傳播風險增加，同住的家人有機會相繼染疫，若家中有長者和小孩等高風險人群，情況更嚴重，因此政府推出新措施，以風險為本為原則，保護患者家人。

她稱，有關患者將會被送竹篙灣社區隔離設施，「希望大家唔需要擔心，一方面佢都係一啲獨立嘅房間，又有獨立洗手間，亦有一定空間，同埋嗰度都有民安隊幫手日常管理，亦都有醫護人員喺嗰度，日常需要、三餐都係會提供，咁所以嗰度我諗大家去咗隔離，唔係有徵狀或輕微徵狀，嗰度都係適合地方。」若患者徵狀嚴重則會被安排入院。

對於輸入個案持續上升，她表示，政府一直監察輸入數字，隨着抵港旅客增加，輸入個案亦有上升趨勢，惟所有個案已在檢測、檢疫期間截獲，旅客離開檢疫酒店後仍要在抵港後第9日和第12日進行檢酸檢測，「基本上依家嗰方面我哋係守得好緊。」