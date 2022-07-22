前港姐寇鴻萍逃稅案押後判　准5.5萬元保釋　寇精神不俗

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成。案件原定今（22日）在西九龍法庭判刑，惟法官今在庭上指出索取背景報告需時2星期，上次裁決時錯定在一星期後的今天，故再將案件至本月29日判刑。另辯方今有保釋覆核申請，暫委裁判官曾慶東批准以5萬5千港元保釋。



寇黑衣打扮精神不俗

女被告寇鴻萍，60歲，她是1982年的香港小姐季軍，現從事保險業。寇鴻萍今一身黑衣打扮，穿著黑色西裝外套，束著俐落的短馬尾，步出犯人欄後輕輕向裁判官點頭再坐下，精神不俗。辯方今有保釋覆核申請，獲裁判官批准，寇鴻萍聞言微微點頭。她獲准以5萬5千港元保釋，每天均須到警署報到，期間不得離港、居於報稱地址。她另須在今日內會見感化官，以確保背景報告撰寫順利。

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控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，其辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年份別獲9.6萬港元薪金。

法官早前裁決指，控方證人孫永斌及鍾永慧均供稱未有在寇的公司擔任過任何職位，寇雖稱因寫字樓搬遷和事隔多年而沒有二人的受僱紀錄，但裁判官指出寇向局方提交資料時，必知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為其說法自相矛盾。

另寇稱對稅務事項不了解，或一時填漏資料或誤信他人，惟裁判官認為以寇的的學歷和人生經歷，不應產生這些誤會，又指她作為專業保險員，無可能對稅務一竅不通，認為她是蓄意逃税。

案件編號：ESS 18088-18098/2020