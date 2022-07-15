前港姐季軍寇鴻萍11項蓄意逃稅罪成　還柙至下周五判刑

前港姐季軍寇鴻萍涉於8年內逃稅，今(15日)在西九龍法院被裁定蓄意逃稅罪成，暫委裁判官曾慶東把判刑押後至7月22日，以候寇的背景報告，期間寇須還柙懲教署看管。

女被告寇鴻萍，60歲，她是1982年的香港小姐季軍，現從事保險業。控罪指她於2009年至2017年期間，在5次提交的年度報稅表中，聲稱與父親寇賡發同住，另在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上稱，其辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上，稱僱員孫永斌及鍾永慧每年份別獲9.6萬港元薪金。

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報稱員工從未在其公司工作

模特兒鍾永慧早前供稱，她於2011年開始成為藝人，但未曾在寇的公司任職。鍾亦透露認識寇的女兒唐貝詩，和唐是同學和朋友，到寇的公司找唐時，會見到寇。

裁判官指，案中9名證人均誠實可靠，接納他們的證供，其中孫永斌及鍾永慧均稱未有在寇的公司擔任過任何職位，寇雖稱因為寫字樓搬遷和事隔多年而沒有二人的受僱紀錄，但裁判官指出寇向局方提交資料時，必知道內容涉及辦公室助理的薪酬支出，認為其說法自相矛盾。

專業保險員無可能對稅務一竅不通

寇雖稱對稅務事項不了解，或一時填漏資料或誤信他人，惟裁判官認為以寇的的學歷和人生經歷，不應產生這些誤會，又指她作為專業保險員，無可能對稅務一竅不通，認為她是蓄意逃税。

至於寇聲稱與父同住，若真的因地址之誤，她可在調查時提供新地址，認為其舉動反映她先前提供了虛假的陳述，故裁定她的全部控罪名成立。

辯方求情時指，寇樂善好施，常出席慈善活動，她在2002年起在證券公司工作，現很可能會失去牌照，其聲譽亦受損，希望法庭能酌情輕判。

案件編號：ESS 18088-18098/2020